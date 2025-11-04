舊金山百萬豪宅一家四口離奇死亡 母親疑藏早期警訊

我的頻道

快訊

編譯組／綜合報導
舊金山一家四口命案悲劇真相待解。(取自舊金山警局臉書)
舊金山一家四口上月被發現死於他們位在Westwood Highlands家中，案件給這個暴力事件少見、房屋價值數百萬美元的社區，帶來毀滅性的打擊。有更多有關案件細節與資訊浮出水面，但整個悲劇真相仍待解。

「舊金山標準」報導，兇案位在舊金山930 Monterey Blvd.，盡管法醫辦公室仍未公布屍檢結果，但相關細節解釋命案悲劇夫婦Thomas Russell Ocheltree與張寶拉(音譯，Paula Truong)以及兩人女兒12歲Alexandra與9歲Mackenzie近期發生的一些事情。根據警方與家人透露，兩名女孩與他們的父親於10月8日被發現死在家中床上、此前均遭槍擊身亡。警方並發現張寶拉的屍體被繩索吊在車庫裡。

案發兩天前，張寶拉曾在家門口與一名家族成員會面。這名親戚擔心家中男主人未接電話，但張寶拉拒絕讓親戚進屋，稱夫婿去打高爾夫球、丟失手機。親戚擔心出事，10月8日再度來到張寶拉夫婦家、破門而入，發現四人屍體。

友人與鄰居回憶，張寶拉一家低調但親切，偶爾能從外面聽到他們在後院享用晚餐聲音。還養了一隻名叫Mango的白色小狗，雖未在家中找到，但一名家屬證實牠很安全。

張寶拉夫婦是連續創業人士，曾先後擁有修車廠、高級酒類商店與連鎖越南咖啡店。但大部分認識他們的人並不知道，他們當時面臨財務困境，多家店面關閉，債務也持續累積。

今年春天，張寶拉開始與「標準」記者聯繫，指責女兒學校發生有關不當事件。此外，據了解，張寶拉是兩人生意的主要掌管者，房子也登記在她名下。一名家屬透露，她的丈夫對家庭開始出現的財務問題嚴重性與絕望程度，毫不知情。記者曾到家中詢問有關學校事情，但女兒保持沉默、男主人則表示在學校調查結束之前、不願談論此事。

記者由於無法證實張寶拉有關學校的說法，決定不再深究。但張寶拉又發短信指出，對孩子在學校安全的擔憂，之後數天又發出超過100條短訊，有關對學校工作人員指控與學校相關事件。張寶拉給人印象是一名激動甚至有些神經質的母親。事後看來，其中似乎隱藏更黑暗的一面。

鑑於後來發生的事件，先前的訊息可能是一個早期預警。在張寶拉一家遺體被發現後的三周，警方並未發布任何官方消息。但家人親友仍尋求待解的真相。

舊金山 越南 咖啡

