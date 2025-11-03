最「理想」氣候城市 舊金山排第二 僅次於聖地牙哥

舊金山氣候的一致性，是其最大特點。城市三面環海，全年受到約華氏55度（攝氏13度）的海水調節。夏季時，冷海水猶如天然冷氣；冬季則因水溫高於空氣，形成保暖效果。（記者王子涵／攝影）

根據氣象學家楊諾（Jan Null）創立的「卡米洛氣候指數」（Camelot Climate Index），舊金山 被評為全美第二最「理想」氣候城市，僅次於聖地牙哥 。

楊諾表示，「理想氣候」指的是氣溫、濕度與降雨都相對溫和、極端天氣較少的地區。他指出，舊金山屬於少見的「地中海型氣候」區，夏季乾燥溫暖、冬季溫和多雨，且地處冷極地急流與潮濕熱帶氣團交界，使得氣候變化溫和、少有極端天氣。

該指數綜合考量氣溫、降水、日照與濕度等因素；酷熱日、寒冷夜、潮濕或多雨天都會拉低分數。指數愈接近100分，代表氣候愈完美。

根據最新數據，加州 城市包辦前四名：聖地牙哥以89分奪冠，舊金山以87分緊隨其後，洛杉磯以86分排名第三，沙加緬度則以80分位居第四。其他主要城市如邁阿密70分、紐約市68分、休士頓63分，明顯落後。

楊諾強調，這項指數帶有主觀性。「有人熱愛降雪，有人喜歡雨天。每個人對理想氣候的定義都不同。」他笑稱，自己在灣區擔任氣象學家已逾半世紀，「或許這也影響了我眼中的完美氣候」。

舊金山紀事報日前在Dolores Park訪問民眾對此看法，來自蘇格蘭的旅客亞當森（Dougal Adamson）笑稱自己不太習慣舊金山夏季的「海霧天氣」，他表示：「最熱的日子竟然出現在10月底，白天卻那麼短。」

葡萄牙移民裴瑞拉（Alfredo Pereira）則希望城市能有更多陽光。「我來自里斯本，需要夏天的感覺，開車到巴洛奧圖時，我都會深吸一口氣說：啊，這才是夏天。」

不過，本地居民圖格羅（Matthew Tuguero）認為涼爽的夏季正是舊金山宜居的原因。「這裡沒有極端天氣。我住了13年，從沒開過冷氣。」