我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

先是叫川普「Daddy」、譴責俄國力道也變弱 北約怎麼了

華人遇職業租霸 百萬新房要不回 2任律師趕不走

駕車撞店洗劫財物 聖荷西警逮6未成年嫌犯

記者龔玥／聖荷西報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
警方提供的犯罪畫面。（聖荷西警方提供）
警方提供的犯罪畫面。（聖荷西警方提供）

聖荷西警方宣布破獲一起橫跨數月、涉及多起暴力入室盜竊與武裝搶車的犯罪行動，逮捕六名未成年嫌疑人以及兩名與案件有關的成年女性，並查獲大批可疑物品與證據，終結這波自2024年12月以來對社區安全造成重大威脅的犯罪行動。

這起犯罪浪潮始於去年12月24日清晨，一間位於Almaden街區的商店遭四名身分不明者駕車衝撞闖入，店面嚴重損毀，財物被洗劫一空。在警方趕抵前，嫌犯已駕車逃逸。此後數周，聖荷西警局接連接獲數十起類似報案，嫌疑人採用相同手法–以被盜車輛撞擊商店門面，或使用鐵鏈扯開門框，強行進入盜竊物品後逃離現場。

至今年3月25日，犯罪活動進一步升級。當天凌晨3時左右，兩輛私家車從一民宅被盜，15分鐘後，嫌犯又試圖劫車，並在受害者干預時亮槍威脅，駕駛三輛車逃逸。警方隨後透過自動車牌識別系統（ALPR），在市中心發現其中兩輛被盜車。儘管嫌犯一度駕車逃竄，其中一輛車最後在101號高速公路入口拋錨，兩名嫌犯棄車逃逸，其中一名未成年人被逮捕。

在凌晨4時08分左右，警方再次發現嫌犯車輛，對方為逃避追捕甚至撞擊警車。經過短暫追逐，另有兩名未成年嫌疑人落網。

聖荷西警察局與聖塔克拉拉警察局隨後展開聯合調查，確認共有6名年齡介於14至16歲之間的未成年男性與系列案件有關。警方對其中三人發出逮捕令，並申請多處住所之搜索令。

聖荷西警局特警隊與聖克拉拉警局合作，6月17日在密爾比達與聖荷西地區拘捕三名在逃未成年嫌犯。同時，兩名與嫌犯有聯繫的成年女性亦遭逮捕，罪名包括試圖銷毀證據、拒絕逮捕、收受贓物以及教唆未成年人犯罪。

警方在多處住所搜出大量關鍵證物，包括已裝填彈匣、滑雪面罩、車鑰匙遙控器、車載診斷（OBD）設備、數把模擬槍、子彈與鋼鏈等。

聖荷西警察局表示，案件仍在調查中，警方將繼續追緝是否還有其他涉案人員。

聖荷西 密爾比達

上一則

英特爾、沃爾瑪等公司 灣區將裁員逾500人

下一則

屋崙義大利餐廳推外帶 在家也能享用奢華義式美食

延伸閱讀

東京爆紅神級生吐司快閃灣區　一條25美元需預約

東京爆紅神級生吐司快閃灣區　一條25美元需預約
聖縣在任最久估值官 史東將卸任

聖縣在任最久估值官 史東將卸任
去年火災陰影 聖荷西今年取消阿爾馬登湖國慶煙火秀

去年火災陰影 聖荷西今年取消阿爾馬登湖國慶煙火秀
全美最大VTuber展聖荷西登場 經濟效益逾千萬元

全美最大VTuber展聖荷西登場 經濟效益逾千萬元
聖荷西虛擬主播大會盛況空前 吸引全美數千粉絲參加

聖荷西虛擬主播大會盛況空前 吸引全美數千粉絲參加

熱門新聞

谷歌工程師涉殺妻案在聖塔克拉拉縣法院開審。（本報記者╱攝影）

谷歌工程師涉殺妻案開審 陳立人持電鋸全身染血畫面曝光

2025-06-24 16:08
太浩湖翻船事故其中一名罹難者是DoorDash的全球策略採購主管皮克斯（中），他身旁的雙親也在事故中喪生。（美聯社）

太浩湖翻船8死者公布 金山DoorDash高層及雙親罹難

2025-06-25 13:31
US NEWS公布本年度學校最新排名，史丹福大學表現突出。(美聯社)

US NEWS排行榜 灣區學校成績亮眼 柏克萊加大全球第6

2025-06-23 02:20
經營17年的台式悠茶餐廳Ocha，因租金大幅調整，店主Monica Fang決定營業至6月27日。（記者孫愛薇╱攝影）

灣區台式悠茶餐廳Ocha 不敵房租上漲 月底歇業

2025-06-24 02:18
達文波特地區的壯麗峭壁與海景。(谷歌地圖)

歐巴馬指定秘境 美西最神秘紀念碑十年來首開放

2025-06-21 19:54
由於周中生意過於低迷，灣區頂級新加坡-印尼餐廳SanDai宣布關閉。（取自Google Maps）

月租近三萬 灣區頂級新加坡印尼餐廳無奈關門

2025-06-21 13:38

超人氣

更多 >
意外…這款大受歡迎的手機 TSA禁止帶上飛機

意外…這款大受歡迎的手機 TSA禁止帶上飛機
好市多7項超值商品「不到10元」 會員喊：永遠別斷貨

好市多7項超值商品「不到10元」 會員喊：永遠別斷貨
傳習近平將缺席7月金磚國家峰會 改「他」代打 原因曝光

傳習近平將缺席7月金磚國家峰會 改「他」代打 原因曝光
3000輛中國車滅頂 貨船起火在阿拉斯加公海沉沒

3000輛中國車滅頂 貨船起火在阿拉斯加公海沉沒
伊朗鬆口：核設施遭美、以反覆攻擊後「嚴重受損」

伊朗鬆口：核設施遭美、以反覆攻擊後「嚴重受損」