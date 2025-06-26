駕車撞店洗劫財物 聖荷西警逮6未成年嫌犯

警方提供的犯罪畫面。（聖荷西警方提供）

聖荷西 警方宣布破獲一起橫跨數月、涉及多起暴力入室盜竊與武裝搶車的犯罪行動，逮捕六名未成年嫌疑人以及兩名與案件有關的成年女性，並查獲大批可疑物品與證據，終結這波自2024年12月以來對社區安全造成重大威脅的犯罪行動。

這起犯罪浪潮始於去年12月24日清晨，一間位於Almaden街區的商店遭四名身分不明者駕車衝撞闖入，店面嚴重損毀，財物被洗劫一空。在警方趕抵前，嫌犯已駕車逃逸。此後數周，聖荷西警局接連接獲數十起類似報案，嫌疑人採用相同手法–以被盜車輛撞擊商店門面，或使用鐵鏈扯開門框，強行進入盜竊物品後逃離現場。

至今年3月25日，犯罪活動進一步升級。當天凌晨3時左右，兩輛私家車從一民宅被盜，15分鐘後，嫌犯又試圖劫車，並在受害者干預時亮槍威脅，駕駛三輛車逃逸。警方隨後透過自動車牌識別系統（ALPR），在市中心發現其中兩輛被盜車。儘管嫌犯一度駕車逃竄，其中一輛車最後在101號高速公路入口拋錨，兩名嫌犯棄車逃逸，其中一名未成年人被逮捕。

在凌晨4時08分左右，警方再次發現嫌犯車輛，對方為逃避追捕甚至撞擊警車。經過短暫追逐，另有兩名未成年嫌疑人落網。

聖荷西警察局與聖塔克拉拉警察局隨後展開聯合調查，確認共有6名年齡介於14至16歲之間的未成年男性與系列案件有關。警方對其中三人發出逮捕令，並申請多處住所之搜索令。

聖荷西警局特警隊與聖克拉拉警局合作，6月17日在密爾比達 與聖荷西地區拘捕三名在逃未成年嫌犯。同時，兩名與嫌犯有聯繫的成年女性亦遭逮捕，罪名包括試圖銷毀證據、拒絕逮捕、收受贓物以及教唆未成年人犯罪。

警方在多處住所搜出大量關鍵證物，包括已裝填彈匣、滑雪面罩、車鑰匙遙控器、車載診斷（OBD）設備、數把模擬槍、子彈與鋼鏈等。

聖荷西警察局表示，案件仍在調查中，警方將繼續追緝是否還有其他涉案人員。