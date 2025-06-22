舊金山市長專欄／遏止露營車問題 限制停車時間

舊金山市長羅偉多次強調，公共安全是工作的重中之重，而解決露營車扎寨市區問題，也是其中一環。（舊金山市長辦公室提供）

各位讀者大家好，在本期的專欄，我希望和大家介紹一個新的議案，這個新提案是為了遏止我們市內日益氾濫的露營車問題。

舊金山 面臨可負擔住房不足的問題已久，不少人把露營車作為更可負擔的臨時居所，同時也可以保有一定的私人空間，不少露營車也是無家可歸家庭的選擇。但是漸漸地，停泊的露營車也衍生了其它問題，遭到不少居民的投訴，包括減少停車位、影響環境衛生等。露營車可以是一個折衷或過渡，但並不能根本上解決無家可歸的問題。同樣，無視這些家庭的掙扎並不是一種人道的方式，小朋友的成長應該要有穩定的環境，我們也應該為這些家庭提供更好的選擇。

由外展小組先行溝通

我在上周與市議會合作，提出了一項新的議案，對全市露營車實施停車時間限制，並擴大外展、服務、及住房資源。

我相信，這個計畫對這些居民合理包容的同時也能監督市府部門的績效。

舊金山市長羅偉舉行記者會，宣布全市露營車管理辦法新提案，以遏止市內日益氾濫的露營車問題。（舊金山市長辦公室提供）

在5月的時候，健康街道執行中心對全市的所有露營車進行了一次普查，在501輛露營車中，有437輛裡面都有人長期居住。

一旦議案通過，那麼全市範圍內對露營車將會實施兩小時停車限制。但是這並不是一刀切，也不是粗暴的執法，而是先通過外展小組進行溝通，同時提供住房券或為期六個月的停車許可證，並加強交通局執法。

提供過渡性住房補助

提醒一點，此計畫只限於我們普查時，也就是2025年5月居住在舊金山內的露營車，並不適用於後來再到舊金山的露營車住戶。

在外展的過程中，市府部門將對住戶進行評估，符合資格的人士可得到相應的服務安排。如果是無家可歸者家庭，將可以通過市府補助計畫尋求穩定的居所。最多有115個家庭可得到住房補貼券。市府也提供過渡性住房補助券。

舊金山市長羅偉（左一）率團隊走訪市區，探查治安、街道衛生與無家可歸者等問題。（記者李怡／攝影）

同時這個計畫也包括車輛回購款項，直接購買車主打算棄置的露營車。

由於資源有限，相信會有不少露營車居民無法即時得到安置及服務。只要和外展小組有積極溝通，同時加入等候名單並簽署「好鄰居協定」，也可於交通局申請為期半年的停車證，停車許可證可在到期後再次延期半年。

如何追蹤這個計畫是否成功呢？和我上任以來的很多計畫一樣， 除了加強各部門的溝通，設計一套完整而順暢的流程之外，也會加入數據追蹤及反饋系統以及定好的性能指標來及時調整。這套數據及績效評判的機制，我們也已經在之前小範圍內先試行的社區街頭小組基礎上進行了優化。

待議會通過秋季實行

這個議案在上周由舊金山交通委員會投票 通過，預計9月會由舊金山市議會進行審議及投票。一旦獲得通過將會在秋季開始實行。