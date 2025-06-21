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驕傲月對談 LGBTQ領袖分享成長歷程

記者龔玥／聖荷西報道
EMS線上會邀請LGBTQ作家分享他們對驕傲月的看法。（圖由EMS提供）
EMS線上會邀請LGBTQ作家分享他們對驕傲月的看法。（圖由EMS提供）

在驕傲月之際，EMS以驕傲月為題舉辦線上專題研討，邀請多位LGBTQ+社群代表與人權倡議者，分享他們的成長歷程、認同經歷以及對當前社群面臨挑戰的深刻觀察。

參與的專家有阿如娜·拉奧（Aruna Rao），南亞彩虹組織（Desi Rainbow）創辦人兼執行董事，理查·羅德里格斯（Richard Rodriguez），憑藉散文集《義務之日》（Days of Obligation）出櫃的獲獎作家，謝漢蘭（Helen Zia），亞裔美國人及LGBTQ權利記者與活動家

拉奧談及十年前因孩子出櫃為跨性別者而踏上支持性小眾社群之路。她坦言，作為一名順性別母親，對LGBTQ+議題起初感到陌生與抗拒，但在親情驅動下，她開始主動學習，最終創立了服務南亞家庭的組織，幫助其他父母理解、接納並支持性少數孩子。「當我孩子第一次向我出櫃時，我完全不知道該怎麼做。但我知道，我愛他。」 拉奧說，「我希望有更多父母不再孤單，知道他們的孩子並不孤單。」

羅德里格斯則回顧了自己在天主教傳統家庭中成長的經歷。他用生動細膩的語言講述了自己如何在無數書籍與文學人物中，尋找認同與慰藉。他說：「在圖書館裡，我讀到相關書籍，從文字中看到了自己。那時我意識到，我的世界雖然私人，但我的處境並非孤立。」他也坦言，雖然他至今尚未參加過正式的驕傲遊行，但他通過寫作，持續為性少數社群發聲。「驕傲不只是彩虹旗與遊行，它更是一種生存姿態，是我們存在的見證。」

記者與亞裔LGBTQ+權益倡議者謝漢蘭（Helen Zia）分享了她在上世紀身為亞裔女同性戀者的艱難成長歲月。她強調，種族、性別、移民身份和性傾向交織在一起，使她早期的認同之路充滿挑戰。她說︰「我們是完整的人，不可能將這些身分割裂。」即便今日驕傲月已成為主流慶典的一部分，但對許多邊緣社群而言，依然面臨汙名、暴力與排除，因此驕傲的意義不僅未減，反而更為重要。「這是我們爭取發聲的平臺，是教育、是反擊、是療癒。」

討論進入尾聲前，會議再次強調驕傲月的初衷不應被商業化或表面化所掩蓋。真正的驕傲來自於社群間的真實連結與持續努力。

謝漢蘭分享了她在上世紀身為亞裔女同性戀者的艱難成長歲月。（記者龔玥/翻攝）
謝漢蘭分享了她在上世紀身為亞裔女同性戀者的艱難成長歲月。（記者龔玥/翻攝）

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