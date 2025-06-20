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舊金山市議會全票通過 引職業足球隊進凱澤體育場

編譯林思牧／綜合報導
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舊金山通過決議將職業男子英式足球引入凱澤體育場（Kezar Stadium）。(谷歌地圖)
舊金山通過決議將職業男子英式足球引入凱澤體育場（Kezar Stadium）。(谷歌地圖)

舊金山市議會日前全票通過一項具有里程碑意義的協議，將職業男子英式足球引入凱澤體育場（Kezar Stadium），但也因此引發草根體育倡導者的怨憤。

舊金山紀事報(San Francisco Chronicle)報導，凱澤是擁有百年歷史的體育場，這項通過的提案將由租賃的金市足球俱樂部GCFC（Golden City Football Club）耗資至少1000萬元整建，然後用它做為球隊主場，合約為期15年，將來雙方若都同意還可延長到30年。

這項提案是由市長羅偉主導，並得到全市議會的支持。羅偉在書面聲明中指出，這不僅僅是一支新球隊，它還代表著舊金山體育的新紀元，新的GCFC球隊將為凱澤體育場及其周邊社區注入新的活力。

但這項決定是在舊金山城市足球俱樂部（San Francisco City FC）支持者與俱樂部之間日益加劇的摩擦之際做出的。城市足球俱樂部是由志願者運營、社區擁有的球隊，二十多年來一直將凱澤體育場視為自己的主場。批評人士認為，這筆交易倉促達成，缺乏公眾意見，偏袒私人利益，損害了當地長期存在的組織。

GCFC由灣區金融專業人士奧爾特曼斯（Geoff Oltmans）和羅勒（Marc Rohrer）創立，他們都是經驗豐富的青少年足球家長，並擁有大學足球經驗。他們表示，他們的目標是在舊金山重建穩定、專業的足球氛圍。

舊金山上一次與職業足球擦肩而過，是與舊金山三角洲隊（San Francisco Deltas）的合作。那支球隊曾在現已解散的北美職業足球聯賽（NAL）的凱澤體育場（Kezar Stadium）短暫點燃了球迷的熱情。 2017年，三角洲隊在與紐約宇宙隊的比賽中贏得了冠軍，比賽吸引了近萬名球迷。但僅僅兩周後，由於NAL的財務危機，他們就解散了。

「足球大聯盟MLS球隊突然從天而降，趕走了擁有球迷基礎的小型球隊，然後那支MLS球隊又突然不見了，這種先例並不鮮見，」舊金山城市足球俱樂部發言人布萊克利（Ian Blackley）表示。

舊金山 羅偉 灣區

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