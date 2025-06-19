舊金山田德隆掃毒逮25人 繳獲380克毒品、槍枝

警方周二在田德隆區一帶執行毒品打擊行動，共逮捕25人，並查獲超過380克的毒品。（舊金山警局提供）

舊金山 代理警局長葉培恩（Paul Yep）周三宣布，警方於周二在田德隆區一帶執行毒品打擊行動，共逮捕25人，並查獲超過380克的毒品，這是警局持續打擊城市非法毒品市場的行動之一。

包括市警局巡邏警員、毒品調查小組，以及縣警警員均參與了此次執法活動，查獲包括芬太尼、冰毒、可卡因鹼、海洛因，以及一把非法槍枝。

此外，市警的逃犯追捕小組、本田 機車巡邏隊（Honda Unit）、田德隆分局與巡邏警力也就多項通緝令與毒品相關指控的嫌犯，執行了逮捕。

「我們的警員每天都在持續打擊社區中的毒品犯罪，這包括田德隆區。」葉培恩說，「警局每天都有查獲大量致命毒品，並努力改善街頭環境。這些訊息正逐漸傳開：舊金山不容許這種犯罪行為。」

此行動屬警局「毒品市場跨部門協調中心」（Drug Market Agency Coordination Center, DMACC）計畫的一部分。過去針對第七街與米慎街交界處、聯合國 廣場等地區的專案行動，已明顯改善當地街道狀況並減少犯罪。