全美首間中文沉浸式公校 尤方玉屏學校校長司徒林志儀退休

全美第一所中文沉浸式學校尤方玉屏學校校長司徒林志儀（右二），宣布退休。（本報檔案照）

初次踏進舊金山 這棟日後成為全美第一所中文沉浸式公立學校的古老紅磚建築時，司徒林志儀（Liana Szeto）胸懷一個清晰的願景：它將成為約175個家庭的共同家園。

30年後，尤方玉屏學校（Alice Fong Yu Alternative School）學生人數已增至約600人，擁有美國藍絲帶學校（National Blue Ribbon School）和加州 傑出學校（California Distinguished School）殊榮。2000年，尤方玉屏學校開設了初中，成為一所K到8年級學校。

如今，尤方玉屏學校已不再是美國或舊金山唯一的中文沉浸式學校，舊金山現在還有其他13所學校提供普通話和粵語沉浸式教學。不過，剛退休 的司徒林志儀認為，語言沉浸式教學依然非常重要。

鑑於川普3月宣布英語為美國「唯一」官方語言，68歲的司徒林志儀接受舊金山紀事報訪問時表示，能說多種語言可以建立跨文化認知，這在現今這個時刻尤其重要。

大量研究顯示，非英語的沉浸式語言教育能提高學生的語言能力，在英語和數學方面的表現甚至比同年級人更勝一籌。根據加州政府數據，尤方玉屏學校的學生在英語和數學方面的表現一直優於舊金山學區和全州平均。

司徒林志儀成長於香港，14歲移民來美，對於沉浸式教育有親身體驗，只不過與美國沉浸式教育剛好相反，英語在香港是第二語言。

從小就夢想成為教師的司徒林志儀於1984年進入舊金山西門小學（West Portal Elementary School）任職，擔任該校新開設的中文沉浸式教學實驗計畫的首任教師，當時這項計畫只有25名學生。她回憶說，他們完全從零開始。因為資源匱乏，第一年甚至沒有課桌，而且還面臨強烈反對聲浪。

尤方玉屏學校於1995年創校，司徒林志儀擔任首任校長至今。司徒林志儀表示，最初的十年充滿挑戰，很難找到教職員，要證明中文沉浸式教學的效果也很困難。

後來，學生的優異學業成績開始口耳相傳，司徒林志儀2012年也獲得教育部頒發國家領導力獎，2022年再獲加州雙語協會（California Association for Bilingual Education）頒發年度管理人獎。如今，尤方玉屏學校每個年級都有學生加入候補名單希望入讀。

司徒林志儀退休後，將由過去三年擔任該校副校長的陳凱文（Kevin Chan，音譯）繼任校長。陳凱文表示，儘管普通話日益普及，他仍希望學校秉持初衷，讓學生以學習粵語為主。

司徒林志儀也表示，粵語是美國華裔移民最先使用的中文，至今仍是舊金山最主要使用的華人方言。她說：「如果粵語在本地消失，我會很難過。我稱粵語為革命語言，我們是革命者。」