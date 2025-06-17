Y Combinator開AI學校 3000創業家齊聚舊金山

OpenAI執行長奧特曼（左）與YC執行長暨總裁譚家偉（右）。（取自Y Combinator's Linkedin頁面）

總部位於舊金山 灣區的知名創業加速器Y Combinator（YC）在16日舉辦了首屆AI 新創學校（AI Startup School）。這場為期兩天、完全免費的活動，吸引了全球3000名頂尖的人工智慧 學生與研究人員參與，目標是激發新一代AI創新者。

YC執行長暨總裁陳嘉興（Garry Tan）說：「我很自豪地宣布YC首屆AI新創學校開幕。這是一場完全免費的會議，將匯聚世界頂尖的電腦科學與AI人才。」

此次活動邀請了多位AI產業重量級人物演講，包括特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）、OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）、OpenAI共同創辦人卡帕西（Andrej Karpathy），以及World Labs執行長李飛飛（Fei-Fei Li），分享他們在推動AI未來發展上的洞見與經驗。

活動對象為計算機科學、應用數學、機器人學與人工智慧領域的應屆大學畢業生、碩士與博士生，以及近期畢業的研究者。為促進活動參與，YC還提供了每位與會者最多500元的機票補助，並協助透過YC創業網絡協助安排在舊金山的住宿。

AI新創學校是YC近年拓展計畫的一部分。該機構上月已開放2025年春季培訓計畫申請。自2023年9月起，YC從每年兩期（冬季與夏季）增加至四期（新增春季與秋季），為更多新創團隊提供進駐機會。