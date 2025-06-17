我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

G7發表聯合聲明籲解決中東危機 已獲川普背書

川普大動作備戰？調空中加油機往歐 尼米茲航艦轉向中東

Y Combinator開AI學校 3000創業家齊聚舊金山

記者王子涵／舊金山報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
OpenAI執行長奧特曼（左）與YC執行長暨總裁譚家偉（右）。（取自Y Combinator's Linkedin頁面）
OpenAI執行長奧特曼（左）與YC執行長暨總裁譚家偉（右）。（取自Y Combinator's Linkedin頁面）

總部位於舊金山灣區的知名創業加速器Y Combinator（YC）在16日舉辦了首屆AI新創學校（AI Startup School）。這場為期兩天、完全免費的活動，吸引了全球3000名頂尖的人工智慧學生與研究人員參與，目標是激發新一代AI創新者。

YC執行長暨總裁陳嘉興（Garry Tan）說：「我很自豪地宣布YC首屆AI新創學校開幕。這是一場完全免費的會議，將匯聚世界頂尖的電腦科學與AI人才。」

此次活動邀請了多位AI產業重量級人物演講，包括特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）、OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）、OpenAI共同創辦人卡帕西（Andrej Karpathy），以及World Labs執行長李飛飛（Fei-Fei Li），分享他們在推動AI未來發展上的洞見與經驗。

活動對象為計算機科學、應用數學、機器人學與人工智慧領域的應屆大學畢業生、碩士與博士生，以及近期畢業的研究者。為促進活動參與，YC還提供了每位與會者最多500元的機票補助，並協助透過YC創業網絡協助安排在舊金山的住宿。

AI新創學校是YC近年拓展計畫的一部分。該機構上月已開放2025年春季培訓計畫申請。自2023年9月起，YC從每年兩期（冬季與夏季）增加至四期（新增春季與秋季），為更多新創團隊提供進駐機會。

AI 舊金山 人工智慧

上一則

聯邦審計報告 加州高鐵局指歪曲數據

下一則

全美首間中文沉浸式公校 尤方玉屏學校校長司徒林志儀退休

延伸閱讀

奧特曼透露 世界可能已通過AI超越人類智慧的「奇點」

奧特曼透露 世界可能已通過AI超越人類智慧的「奇點」
川普與馬斯克翻臉 黃仁勳等5人被點名上位當「親密戰友」

川普與馬斯克翻臉 黃仁勳等5人被點名上位當「親密戰友」
庫克、貝佐斯或查克柏格…誰最有機會取代馬斯克成為川普麻吉？

庫克、貝佐斯或查克柏格…誰最有機會取代馬斯克成為川普麻吉？
OpenAI挖走iPhone總設計師 彭博分析：對蘋果敲警鐘

OpenAI挖走iPhone總設計師 彭博分析：對蘋果敲警鐘
量產目標1億台 奧特曼與艾夫的AI神祕新品 放話能創1兆美元價值

量產目標1億台 奧特曼與艾夫的AI神祕新品 放話能創1兆美元價值

熱門新聞

疫情爆發後，房地產市場發生翻天覆地的變化，康斗類別也因此成為輸家之一。(homes.com)

HOA飆漲保費爆表 舊金山康斗住不起還賣不掉

2025-06-14 19:48
本周末一場包括7000多人，延綿7哩地以上的抗議活動正在矽谷南灣醞釀中。（取自「不要國王」聯盟網站）

南灣醞釀周末7000人大遊行 響應全美抗議活動

2025-06-10 20:06
Costco將為金鑽會員提供更早的服務。（記者龔玥╱攝影）

Costco六月起提早開門 金鑽會員享優先入場權

2025-06-08 19:22
位於南灣Westfield Valley Fair內的鼎泰豐門店，在周末的等待時間常常超過兩個小時。（記者王子涵╱攝影）

門店年均營業額2740萬 鼎泰豐膺全美最盈利連鎖餐廳

2025-06-11 02:19
屢遭拖延的士德頓弒妻案中13歲兒子出庭，作證目睹父親八年前在家中刺死母親。（取自Pexels）

母慘死浴室藏屍垃圾桶 兒目睹全程8年後法庭對質父

2025-06-12 15:54
川普政府暫停對農業餐廳和酒店工作場所的執法行動。圖為加州農場工人正在工作。(路透)

川普暫停突襲農場無證客 灣區人：虛假安全感

2025-06-16 15:43

超人氣

更多 >
人生下半場居住首選…退休華人讚移動屋 像「世外桃源」

人生下半場居住首選…退休華人讚移動屋 像「世外桃源」
經濟快要心臟病發？專家警告：美國很快將迎來這項危機

經濟快要心臟病發？專家警告：美國很快將迎來這項危機
川普集團推要價499美元的智慧手機 「吃到飽」月費47.45元

川普集團推要價499美元的智慧手機 「吃到飽」月費47.45元
川普突籲伊朗民眾立即撤出德黑蘭 油價應聲飆1%、金價彈漲

川普突籲伊朗民眾立即撤出德黑蘭 油價應聲飆1%、金價彈漲
陳奕迅休克受傷…7年驚人內幕全曝光

陳奕迅休克受傷…7年驚人內幕全曝光