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舊金山市長羅偉 任命2名新城市委員會委員

記者陳曉峰／舊金山報導
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舊金山市長羅偉本周宣布兩項城市委員會新任職，將社區領袖與政策專家引入人類服務委員會及建築檢查委員會，圖片為金山市長羅偉。（記者陳曉峰／攝影）
舊金山市長羅偉本周宣布兩項城市委員會新任職，將社區領袖與政策專家引入人類服務委員會及建築檢查委員會，圖片為金山市長羅偉。（記者陳曉峰／攝影）

舊金山市長羅偉日前宣布兩項城市委員會新任職，將社區領袖與政策專家引入人類服務委員會及建築檢查委員會。他任命加西亞（Jennifer Garcia）為人類服務委員會委員，任命麥克萊斯（Lindsey Maclise）為建築檢查委員會結構工程師。

羅偉表示，加西亞和麥克萊斯已證明她們對社區和職業的承諾，她們將憑藉多年的經驗和專業知識，幫助舊金山變得更加強大。「兩人的專長和奉獻精神對我們打造更安全城市至關重要，我期待與她們合作，支持城市的復甦。」

加西亞擔任拉美裔商業行動網路（Latino Business Action Network）運營長。該非營利組織致力於推動美國拉美裔創業發展。她是Fluential Leadership公司的創始人，該公司通過定製化增長策略、人才發展及運營優化方案，助力中小型企業實現規模化發展。

加西亞長期致力於服務拉美裔社區，曾參與矽谷拉美裔基金會（Hispanic Foundation of Silicon Valley）的拉美裔理事會領導力學院，並聯合創立了支持學術卓越的校友協會NALA。她擁有舊金山大學工商管理碩士學位和科羅拉多州立大學理學學士學位，目前擔任「拉美裔女性商業領袖」（Latinas in Business）和舊金山成人與青少年挑戰計畫（San Francisco Adult and Teen Challenge）理事會成員。

麥克萊斯是結構工程公司Forell Elsesser的合夥人，擁有超過18年的結構工程經驗。她畢業於柏克萊加大，獲得土木與結構工程學士和碩士學位，曾在金山灣區領導過多個複雜的大型項目。她的工作重點在於與建築師和客戶合作，確保結構解決方案的創新、高效和可持續性。麥克萊斯是推動建築環境中環境可持續性發展的知名領軍人物。除技術工作外，她積極參與專業服務，擔任柏克萊加大土木與環境工程顧問委員會主席，並曾任北加州結構工程師協會理事會成員。

舊金山 柏克萊加大 羅偉

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