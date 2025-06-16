加密幣限制低但詐騙多 成少數族裔隱患

特雷爾．杜馬斯解釋加密貨幣可能帶來的風險。（記者龔玥／翻攝）

在加密貨幣 熱潮持續升溫之際，少數族裔傳媒服務（EMS）13日舉辦線上會議，聚焦巨額利潤、風險與騙局並存的加密資產世界。會議邀請多位專家剖析加密貨幣在少數族裔與邊緣群體中的影響及其潛在政策隱患，並就監管與金融包容提出建設性建議。

出席專家是401金融公司的首席顧問羅斯（Tyrone Ross）和德里公司的主管杜馬斯（Cantrell Dumas）。

羅斯表示，他來自一個未受傳統金融系統服務的家庭，對加密貨幣賦權弱勢群體的潛力深感共鳴。「加密資產不僅打破了銀行限制，也給無銀行帳戶的美國人提供了進入金融系統的另一種途徑。」他指出，加密系統可即時跨境匯款，繞過高額手續費，「真正把金融服務帶到每部手機前」。

杜馬斯則提出警示，指出雖然加密貨幣被廣泛宣傳為金融包容的工具，但目前更多仍為高風險投機性資產，尤其對經濟緩衝力不足的少數族裔群體構成隱患。

杜馬斯引述研究稱，盡管拉丁裔與非裔美國人使用加密貨幣比例高於白人，但使用者僅有7%真正將其用於日常消費，多數仍為高風險投資用途。僅2023年美國就有超過56億美元的加密詐騙損失，而2024年上半年已飆升至93億美元，尤以60歲以上長者為主要受害者。

比特幣 的分布也成為議題之一。杜馬斯指出，許多分布在低收入 社區的比特幣不僅手續費高達20%，還常被詐騙者利用，引導民眾轉帳後無法追回。「加密貨幣的推廣方式常借助文化認同和明星背書，在缺乏金融教育的背景下，極易引發誤導。」他說。

會議期間，專家一致認為，加密資產技術雖然有潛力，但必須在穩健監管下成長。專家呼籲政府制定更清晰的法規，提升消費者保護機制，並推進真正透明、合規、價格合理的金融服務。

專家強調，應關注「金融沙漠」地區的結構性不平等問題，加密資產不應被誤當作唯一解決方案。「創新不應以犧牲安全為代價。」當前消費者保護力度仍遠遠不足，政府監管機構亟需加強專業能力以應對金融科技帶來的挑戰。