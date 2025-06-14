若Waymo在示威中被燒 舊金山消防隊：太危險、不會試圖撲滅

如果Waymos在周六的「不要國王」抗議活動中被點燃，舊金山官員可能會任由其燃燒。（取自Pexels）

據「舊金山 紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，周六（14日）恰逢川普總統的生日和華盛頓特區的閱兵式，灣區各地將舉行大規模示威遊行，為洛杉磯 、舊金山和其他城市為期一周的「不要國王 」（No Kings）抗議活動畫上句號。舊金山的消防員正準備迎接一場戲劇性的抗議活動：焚燒Waymo 自駕計程車（robotaxis）。

周日（8日）和周一（9日）在洛杉磯舉行的抗議活動中，焚燒無人駕駛汽車成為一個充滿爭議的象徵。 燒焦、冒煙、滿是塗鴉的汽車照片瞬間在社交媒體上瘋傳，將修剪整齊的南加州大道變成了明顯的戰場。一些觀察家認為，這些汽車之所以成為襲擊目標，是因為它們與大科技公司有關聯。 另一些人則認為，Waymo是無助的受害者，因為它們的方向盤後面沒有人，如果有物體擋住它們的去路，它們很容易癱瘓。

消防隊長克里斯平（Dean Crispin）稱，如果舊金山發生這種情況，最好還是讓汽車燒掉。他周三對舊金山消防委員會（San Francisco Fire Commission）成員說：「在內亂時期，我們不會試圖撲滅這些火，除非它們燒到了建築物。」 他解釋說，由於Waymo SUV 電動車使用的是鋰離子（lithium ion）電池，因此燃燒溫度「高得驚人」，一旦被點燃就容易爆炸。由於汽車電池的溫度迅速升高，這種被稱為「熱失控」的現象變得非常危險。 這種突然的溫度飆升會導致零星的火災爆發。

要撲滅Waymo的火災，就需要連接消防栓，而且基本上要把消防員拴在一個區域內，而在這種情況下，他們需要機動靈活。

克里斯平說，洛杉磯Waymo起火時，救火隊大多袖手旁觀，任由汽車被焚毀。 他指出，舊金山消防員將效仿這一做法，同時保證其人員將仔細監控火災，並聽從事故指揮官的任何決定。

據公司工作人員稱，Waymo計畫在本周末限制其Jaguar I-Pace電動汽車的服務，將這些汽車撤出金融區、SoMa、米慎（Mission）和Potrero Hill。在舊金山西區和其他地區，仍將提供自駕計程車。

「不要國王」抗議一開始是對聯邦移民突襲的反應，後來範圍擴大了。隨著川普在洛杉磯部署軍隊恐嚇抗議者，人們對總統的憤怒愈演愈烈。