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溫克勒謀殺案 13歲少年作證 目睹父親8年前在家中刺死母親

編譯組／綜合報導
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屢遭拖延的士德頓弒妻案中13歲兒子出庭，作證目睹父親八年前在家中刺死母親。（取自Pexels）
屢遭拖延的士德頓弒妻案中13歲兒子出庭，作證目睹父親八年前在家中刺死母親。（取自Pexels）

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，在備受期待的丹尼爾．溫克勒（Daniel Winkler）謀殺案庭審中，首位證人於周二（10日）出庭作證，他的目光落在被告、他的父親身上–自八年前那個他目睹母親去世的夜晚以來，他便再未見過父親。

這位13歲的少年向法庭講述了2017年8月12日當晚的經過：他當時正躺在父母的床上觀看YouTube視頻，突然聽到母親的尖叫聲。

「我起身走過去查看發生了什麼，」他在法庭上低聲作證，聲音幾乎聽不見。

「你看到了什麼？」檢察官問道。

「我看到我爸爸在刺我媽媽，」這位少年說。

根據屍檢報告，特爾洛（Angenai Terlouw）在淋浴時被刺了21刀，當時她五歲的兒子在場，他們3歲的女兒當晚和祖父母在一起。警方次日逮捕了溫克勒。他自此一直被拘留。

溫克勒以精神失常（insanity）為由提出無罪抗辯。

過去八年間，此案屢遭拖延，令特爾洛家族感到沮喪。近100次聽證會和無數程序問題導致案件拖延。此類案件對受害者家屬和司法系統造成沉重打擊，浪費納稅人資金，並動搖公眾對法院有效伸張正義能力的信心。

在溫克勒的案件中，許多延誤源於他聲稱的妄想和其他精神疾病症狀，法官兩次認定他是在偽造或誇大這些症狀。

該案是聖荷昆縣（San Joaquin County）近年來最駭人聽聞的案件之一。

特爾洛被刺中胸部兩次、腹部12次、面部和頸部5次，刀刃切斷了她的喉嚨。她右腕的傷口暴露了骨頭，左掌被割傷。從頭頂到腳趾，她身上布滿了割傷和淤青。大約1.5英里外，警方發現了特爾洛的屍體。她被摺疊成兩半，用膠帶綁在防水布和粉色嬰兒毯上，面朝下塞進一個綠色垃圾桶內。

據2017年的證人陳述，溫克勒的父親在兒子指認了藏屍地點後，帶領警方找到了垃圾桶。

周二，特爾洛的六名兄弟姐妹中有三人到場旁聽，另外兩人預計將在後續出庭作證。丹尼爾．溫克勒的父親加里（Gary Winkler）當天晚些時候出庭作證。

該審判預計將持續至至少7月中旬，期間將安排假期和節日的休庭。

周二早些時候在開庭陳述中，檢方表示將爭取一級謀殺罪的定罪。

辯護方在開庭陳述中並未否認溫克勒殺害特爾洛，而是指出他一生中大部分時間都飽受妄想（delusions）、偏執（paranoia）和幻覺（hallucinations）的困擾，並最近被診斷出患有精神分裂症（schizophrenia）。

舊金山 YouTube

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