台灣10新創團隊抵矽谷 與在地創投家交流

10支參與2025年台灣經濟部技術司Tree Landing Program的新創團隊進行投資簡報。(記者頌慈╱攝影)

10支參與2025年台灣經濟部技術司Tree Landing Program的新創團隊，9日抵達駐舊金山 台北經濟文化辦事處位於舊金山4街345號的全新辦公樓，並進行了一輪投資簡報。

經文處副處長朱永昌、經濟組組長陳愛蘭等歡迎新創團隊的到來，兩位台裔矽谷 創投家江夢熊（Michelle）、蘇祐立（Uly Su）給予指導。

帶隊隊長Erica介紹，此次10支新創團隊有4支是來自法人新創，包括工研院、生技中心，以及一支台灣大學價創計畫。

「經濟部一直有在輔導，尋找資源幫助成長的。」Erica說，「7月24日是正式的『Taiwan Demo Day』。」

進行投資簡報的團隊，專注領域包括人工智能 （AI）、生物科技、食品供應鏈、運動科學等。

朱永昌歡迎所有成員來到矽谷交流，並表示，經文處在去年10月剛剛入駐全新購置並設計的辦公樓。

朱永昌說：「台灣僑胞在矽谷區域十分活躍，都很主動積極幫助台灣團隊在地做好橋樑，相信大家一定會有充實的對話交流。」

陳愛蘭表示，經濟組的任務就是促進台灣與美國雙向的貿易產業合作、協助台灣企業引進海外人才。她說：「矽谷是全球高科技的重鎮，創業創新也是非常的蓬勃，感謝技術司在過去5年推動Tree計畫，帶領更多台灣團隊來到矽谷，對接本地的資源。」