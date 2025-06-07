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服務32年 東華醫院行政總裁張建清年底卸任

記者江碩涵、李怡／舊金山報導
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東華醫院行政總裁張建清博士將於2025年底卸任。（東華醫院提供）
東華醫院行政總裁張建清博士將於2025年底卸任。（東華醫院提供）

東華醫院6日宣布，現任行政總裁張建清博士將於2025年底卸任，為她長達32年在東華醫院的服務生涯畫下圓滿句點，現任首席財務官暨主席鍾啟國2026年起接任行政總裁一職。東華醫院表示，在張建清領導下，東華成功轉型為創新、多元、永續發展的社區醫院典範。

東華醫院創立於1925年，今年正逄100周年，是一家位於舊金山的社區醫院，也是美國境內唯一一間華人醫院。東華醫院主要服務舊金山地區的老年人、窮人及中國移民，其職員可提供廣東話、普通話、英語、台山話等語言服務。

張建清1991年以舊金山加大（UCSF）國際學生身分加入東華醫院。2017年她在醫院動盪時期臨危受命，出任行政總裁。

2016年因華美醫師協會與華人保健計畫之間的分歧引發訴訟，導致整個綜合醫療體系，包括東華醫院在內，陷入前所未有的營運與財務危機。在關鍵時刻，張建清憑藉卓越的戰略視野及果斷領導，穩定醫院運作，重建大眾信任，並奠定醫院的長遠發展基礎。

東華醫院表示，在張建清帶領下，東華醫院達成多項重要突破性里程，包括重整營運與穩定財政、樹立全國社區防疫典範、擴展服務與合作網路、革新籌資模式、提升醫院知名度以及拓展醫療可及性與促進健康公平。

東華醫院董事會主席吳子銘醫生表示，張建清是東華改革的靈魂人物，她在醫院最艱鉅之際挺身而出，不僅守護並重振這間擁有百年歷史的醫院，更全面提升醫院的整體發展與服務能力，對社區及整個醫療體系的貢獻深遠且卓著。

張建清卸任後將繼續擔任董事會顧問與行政教練，協助領導層交接並培育下一代領袖。根據接任規畫，鍾啟國將於2026年起出任行政總裁一職。

鍾啟國表示，張建清對東華的貢獻深遠且珍貴，為醫院奠定一個以仁心關懷、追求卓越及尊重多元文化為核心的基礎，非常榮幸能延續她的願景，並在她開創的道路上前進，迎接未來的挑戰。

張建清表示，雖然即將卸下行政總裁一職，但她對東華及社區的承諾從未改變，將從醫院的掌舵人轉為點燈人，透過更高、更廣的平台，繼續為東華、亞裔美國人和太平洋島社區點亮前路，推動變革。

她說，身為舊金山灣區碩果僅存的社區醫院，東華在醫療體系中擔負著獨特而重要的角色，致力為弱勢社群提供語言及文化適合的優質醫療服務，醫院需要政府及社區穩定的支持，才能讓這份使命不斷延續。

舊金山東華醫院現任首席財務官暨主席鍾啟國將於2026年起出任行政總裁。（翻攝自東...
舊金山東華醫院現任首席財務官暨主席鍾啟國將於2026年起出任行政總裁。（翻攝自東華醫院官網）

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