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「顧客購買前就預測需求」 Amazon新AI技術實現當天送貨到手

編譯林思牧／綜合報導
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亞馬遜桑尼維爾園區一景。 (谷歌地圖)
亞馬遜桑尼維爾園區一景。 (谷歌地圖)

網購巨擘亞馬遜Amazon在南灣研發出的人工智慧技術，已加速實現當天送貨到手的服務。顧客還沒有點擊購買鍵，電腦就大致已確知顧客的需求。

聖荷西信使報報導，亞馬遜表示已經在位於桑尼維爾的Lab126研發中心成立了一個新的Agentic AI團隊，該中心包括位於1100 Enterprise Way的辦公大樓。這些新技術可以為亞馬遜配送和物流中心的機器人提供廣泛的功能。

亞馬遜發送給媒體的資訊：「我們開發的Agentic AI框架代表了機器人技術的根本性轉變。我們打造的不是僵硬的專用機器人，而是能夠聽取、理解並執行自然語言指令的系統，將倉庫機器人轉變為靈活、多才多藝的助手。」

這些改進正是亞馬遜計畫在其配送和物流倉庫中推廣的，其他正在進行的嘗試，可能會顯著提升亞馬遜更有效率地完成通往客戶所在地「最後一哩」的能力。

亞馬遜表示，它正在使用新的AI系統來支援其供應鏈最適化技術SCOT(supply chain optimization technology) ，該AI系統可以在270個不同的時段內處理超過4億件商品，這種方法正在徹底改變亞馬遜的庫存定位和商品定價方式。

「SCOT透過在顧客點擊購買之前就預測他們的需求，將AI技術轉化為當日送達服務，將配送時間縮短將近一整天，同時降低我們的碳足跡，該模型持續改善客戶體驗，使我們能夠預測數億客戶的需求、地點和時間，從而將客戶最關心的商品及時送達，避免延誤和浪費。」

亞馬遜表示，這項新的配送服務已在全美上線。「以前需要兩天才能送達的商品現在可以當天送達，該技術可以識別當地的需求模式，確保客戶及時獲得他們所需。」

亞馬遜表示，他們也正在分析大量建築物圖像和照片，以改善司機的送貨工作。這項創新讓亞馬遜司機更容易找到送貨地點，尤其是在大型辦公大樓或大學校園等難以尋找的地方，這些技術也可以幫助亞馬遜司機確定最佳停車地點。

亞馬遜 AI 供應鏈

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