金山飛北京客機故障 起飛後緊急降落

該架飛機在一周前，26日從北京返回舊金山起飛時（航班編號UA 889），被發現右側引擎起火，所幸機組人員緊急中止起飛，機上229人無人受傷。（取自小紅書用戶瑩瑩）

灣區 華人常搭乘回中國的美聯航UA 888航班，從舊金山 國際機場（SFO）直飛北京，於5月31日起飛後發生「機械故障」（Mechanical Issue），在空中盤旋數圈、釋放燃油減重後，安全返回SFO機場。

美聯航發言人表示，飛機必須釋放部分燃油以減輕重量，避免降落時超重。

根據記者6月1日查詢FlightAware網站的記錄，UA 888於5月31日中午12時20分起飛，在灣區上空盤旋兩小時後返航降落。執行UA 888航線的波音 B777-200型客機已於次日恢復正常航班。

目前尚不清楚當時機上有多少乘客。不過，根據航班記錄，周六晚間7時28分，另一架客機從SFO重新起飛，並於次日安全降落北京。

截至6月1日，美聯航尚未公布具體事故原因。不過，該架飛機於一周前5月26日執行北京飛往舊金山的UA 889航班時，右側引擎曾發生起火情況。所幸機組人員緊急中止起飛，機上229人無人受傷。

根據媒體KRON4報導，飛機啟動滑行不久後，乘客聽到右側傳來「一聲巨響」，隨後機艙內開始出現焦味。有乘客在社群媒體小紅書（Red Note）上分享事發當時的驚險情況：「家人朋友，我在飛機上聞到了焦味。不久前，我搭乘的UA 889航班在起飛時右側引擎突然失靈，機長立即在跑道上驟停飛機，幾分鐘後消防車趕到。」

該乘客還表示：「消防人員開始接管噴灑，看起來非常謹慎。沒多久，我在機艙內也聞到燒焦的味道。」

聯合航空證實，北京首都機場的機組人員依照標準程序中止起飛並疏散乘客，無人受傷。

目前尚不清楚兩起緊急事件是否彼此相關。