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65歲以下健康成人 未來想打新冠疫苗恐變難了

編譯組╱綜合報導
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聯邦不再建議65歲以下健康人士接種新冠疫苗。專家認為，民眾未來想接種可能很難。(圖取自Pexels網站)
聯邦不再建議65歲以下健康人士接種新冠疫苗。專家認為，民眾未來想接種可能很難。(圖取自Pexels網站)

衛生專家表示，儘管聯邦政府近期修改新冠疫苗機種建議的完全影響，可能還要數月才知道，但許多想要接種疫苗的人，也許將面臨新障礙。

「舊金山紀事報」報導，長期對疫情持懷疑態度的衛生部長小羅勃甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)於27日宣布，聯邦政府不再建議健康兒童或孕婦接種新冠疫苗。

這項宣布，是繼美國食品暨藥物管理局(FDA)上周宣布FDA將限制65歲以上以及患有潛在疾病者接種新冠疫苗之後。

這些改變，規避了長久以來、向美國公眾提供疫苗接種建議的公共衛生規程。這些規程數十年來，由美國疾病控制暨防治中心(CDC)科學顧問制定，顧問群是由免疫實踐諮詢委員會的外部醫生、疫苗研究人員及其他公衛專家組成的小組，負責審查疫苗數據，並向中心主任提供建議。

政府當局在沒有聽取這些建議的情況下，單方面決定限制新冠疫苗接種。這可能意味數百萬不屬於推薦接種的美國人，例如65歲以下健康成年人與健康兒童，可能更難接種疫苗，並可能需要自付疫苗費用，成本約200美元。醫療保險通常僅承保聯邦政府推薦疫苗。

柏克萊加大傳染病與疫苗榮譽臨床教授史瓦茲伯格(Dr. John Swartzberg)表示，這可能是最大問題，疫苗可能不容易取得，並且將不會免費，保險公司也可能不支付費用。

藥局與醫療保健機構的具體情況，目前尚未知，很大程度取決於各保險公司與醫療機構如何進行運作，即使聯邦政府建議已改變，保險公司也可能決定持續為所有人提供疫苗接種，疫苗供應商也可繼續提供疫苗，但開始要求證明自己年滿65歲或患有潛在疾病，這是疫苗供應商2021年初的執行做法，當時疫苗供應短缺，必須優先為高危險群接種。

柏克萊加大公衛學院流行病學教授、曾任CDC聯邦疫苗諮詢小組成員萊茵戈爾德(Dr. Art Reingold)表示，大型供應商如凱薩醫療集團可能決定向孕婦與兒童提供疫苗，鼓勵民眾接種。

加州藍盾保險公司是加州最大健保公司之一，擁有近600萬會員，28日表示將持續為所有6個月以上嬰兒接種新冠疫苗。凱撒醫療集團也表示，遵循2024-25年新冠疫苗現行指導方針，建議所有6個月以上嬰兒接種新冠疫苗。

然而，65歲以下健康成年人與健康兒童可能需要醫生或藥劑師的處方，才能接種疫苗。這可能被視為藥品仿單標示外使用(off-label use)，意即處方藥用途而非FDA核准用途。

新冠疫苗 醫療保險 聯邦政府

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