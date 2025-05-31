紐森提議取消1150萬藝術撥款 表演團體憂慮

州長紐森提議取消「表演藝術公平薪資基金」1150萬元撥款，引發部分小型非營利藝術團體的關注與憂慮。（資料照片）

加州 州長紐森 （Gavin Newsom）於14日公布的2024-25財政年度預算修正案中，提議取消「表演藝術公平薪資基金」（Performing Arts Equitable Payroll Fund）1150萬美元撥款，引發部分小型非營利藝術團體的關注與憂慮。

該基金原以疫情紓困資金為基礎，於前一年度列入州預算，旨在協助年預算低於200萬美元的表演藝術組織，因應AB5法案帶來的人事成本變化。該法案加強對約聘工作分類的限制，使得許多藝術團體需以正式聘僱方式招募工作人員。

舊金山 灣區劇團（SFBATCO）執行董事馬喬（Adam Maggio）在一封致觀眾與支持者的信中表示：「我們原本可透過該基金獲得超過15萬美元，用以支付藝術家、技術人員與行政人員薪資。若該基金取消，我們將不得不面對一連串困難的抉擇。」

多個社區藝術團體已發出警訊，並獲得來自舊金山的州眾議員楊馳馬（Matt Haney）的聲援。楊馳馬呼籲州議會否決預算刪減案，維持該基金的撥款。

「創意是加州的靈魂所在。」擔任州議會「市中心復甦委員會」主席的楊馳馬表示。「這些小型表演場館不是奢侈品，而是社區的根基。它們帶動市中心人潮、提供就業機會，讓藝術在加州各地生生不息。削減這筆經費將對許多社區造成嚴重打擊，也會讓剛剛起步復甦的團體再度陷入困境。」

加州藝術倡議聯盟（California Arts Advocates）代表貝克（Julie Baker）表示，州長提案的預算刪減，對原已岌岌可危的藝術產業而言，是沉重的一擊。自2023年以來，加州藝術預算已被削減超過7000萬美元，導致加州在全美人均藝術支出排名僅列第35位。表演藝術公平薪資基金已進入實施階段，撥款已經分配，88%的選區申請正在審核。無數小型藝術非營利團體正期待這筆資金的挹注才能撐過今年。

演員與演員工會（Actor' Equity Association）成員維克（Valerie Weak）指出，短短數周內，已有數百個非營利藝術團體及成千上萬名民眾聯署請願，要求州議會撤銷州長提案、保留薪資基金，全加州的藝術界正以一致的聲音呼籲：這筆基金能創造工作、促進社區經濟。希望沙加緬度的決策者能夠聽見。