灣區員工每周進辦公室3天 疫情後新高

民調顯示，灣區員工每周進辦公室上班天數於2月份達到疫情爆發以來最高。(圖取自灣區委員會臉書)

一項由「灣區 委員會」(Bay Area Council) 與「大都會交通委員會」(Metropolitan Transportation Commission)贊助、針對雇主的民調 顯示，舊金山 灣區員工每周在辦公室上班天數，已於今年2月達到新冠疫情爆發以來的最高水平，但上升趨勢趨於減弱。

「舊金山觀察家報」報導，這項民調是2021年開始的一系列調查，收到來自灣區九縣的236個雇主回復，其中一半來自舊金山，調查內容關於遠距及進辦公室上班工作情況。調查由屋崙民調公司「EMC Research」進行，調查結果由灣區委員會經濟研究所分析。

報告顯示，在最近獲得數據的月份中，灣區員工平均每周進辦公室上班3天，2021年底的此一數字為2.3天。全職在家工作人數自2021年10月的32%下降至今年2月的11%。

灣區委員會經濟研究所執行主任貝利薩瑞奧(Jeff Bellisario)表示，儘管仍有雇主考慮增加進辦公室上班比例，但數量並不大；員工正在觀望回到辦公室上班的政策發展，或是仍在家工作，因此，無法顯著改變舊金山市中心經濟恢復數據。

貝利薩瑞奧認為，當局仍密切關注市中心許多復甦指標改善情況，無論是回辦公室上班人流、市中心辦公室空置率，或是公共交通客流量，但短期不會出現大規模新一波復甦。過去6個月甚至出現一些停滯現象，目前約有84%公司已施行長期返回辦公室政策、低於2024年3月的89%高點。

截至今年2月，有16%雇主受訪者表示尚未施行長期辦公室出勤政策，22%受訪者計畫在未來6個月內改變辦公室出勤政策，例如要求進辦公室、增加進辦公室上班天數或實施更嚴格政策。

調查包含政府與私人雇主，結果顯示約有25%員工每周五天在辦公室工作。受訪雇主預測，8月此一數字將上升至27%，另外有62%員工將採用混合工作模式。

調查顯示，混合工作模式已成為主流，儘管遠距工作的平均天數已減少。報告指出，採用混合工作模式、辦公室工作1-4天的員工數量，已從2021年10月的44%增加至2025年2月的63%。員工大部分是在周二至周四返回辦公室上班。

灣區委員會總裁溫德曼(Jim Wunderman)表示，儘管混合工作模式已成為新常態，但員工仍會持續回歸返回辦公室上班。

不過，大型雇主與小型商業雇主在規劃上班出勤政策，有明顯差異。在擁有超過一萬名員工的雇主中，有40%計畫於未來6個月讓員工返回辦公室上班更多天數；擁有少於25名員工的雇主中，僅有10%計畫增加回到辦公室上班天數；25-100名員工的雇主中，有25%計畫減少上班天數。