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AI取代部分職能 Salesforce減招工程師、客服

編譯林思牧／綜合報導
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Salesforce去年底即已宣布大舉招人銷售AI產品。（記者李怡／攝影）
Salesforce去年底即已宣布大舉招人銷售AI產品。（記者李怡／攝影）

雲端科技企業Salesforce公司坦承，因為人工智慧工具產品在業務上的輔助，使得公司減少招聘工程師和客服人員。所幸公司在銷售方面還在加徵人才。

聖荷西信使報報導，公司的財務和營運長（Chief Financial and Operations Officer）華盛頓（Robin Washington）28日在與分析師的電話會議上表示：「我們減少了一些招募需求，今年將有500名現有客服人員被重新部署到公司內部的不同職位，替公司節省5000萬美元。」，她並且提到了人工智慧工具的實施。

科技公司正越來越依賴人工智慧協助處理從客戶服務到軟體工程等各個方面的問題。微軟公司本月初的裁員，對軟體工程師的打擊最為嚴重。微軟和谷歌的母公司「字母」 （Alphabet） 的領導人表示，人工智慧正在為一些專案貢獻約30%的新程式碼。

多年來，社群媒體一直將內容審核工作交給人工智慧處理；臉書的母公司「元宇宙」（Meta） 執行長查克柏格表示，今年Meta Platforms Inc.將依靠一群「人工智慧工程師」來執行基本的錯誤修復和產品改進工作。

華盛頓在一次採訪中表示，由於人工智慧帶來的生產力提升，Salesforce正在減少工程師的招募數量。 「我們把人工智慧工具產品視為助手（assistants），但它們能讓我們減少招聘，並有望提高現有員工的生產力。」 截至 1 月 31 日，Salesforce報告稱其員工總數約為7萬6500人。

在放緩部分職位招募的同時，Salesforce正在擴大銷售人員的團隊。營收長（Chief Revenue Officer）米拉諾（Miguel Milano）在電話會議上表示，該公司目前擁有1萬3000名銷售人員，預計今年將比去年成長22%。今年早些時候，Salesforce計畫裁員 1000 多人，以招募專注於人工智慧的職位，特別是在銷售領域。

人工智慧 微軟 Meta

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