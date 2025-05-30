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k提案引發第四選區反對 罷免殷嘉立運動獲足夠簽名

編譯組／綜合報導
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圖為舊金山第四區市議員殷嘉立。(本報檔案照)
圖為舊金山第四區市議員殷嘉立。(本報檔案照)

舊金山選務處29日表示，針對舊金山市議員殷嘉立(Joel Engardio)的罷免選舉運動，已獲得足夠簽名，將於9月16日舉行特別選舉。

「舊金山紀事報」(San Francisco Chronicle)報導，選務官員確認，5月22日提交的請願書已獲得1萬523個有效簽名、超過9911個簽名數量門檻，占殷嘉立所在第四選區登記選民人數的20%。僅有在第四選區登記並居住的選民，才有資格參加罷免選舉。

日落區(Sunset District)居民導因於殷嘉立去年倡議一項投票提案，感到生氣而發起罷免，提案旨在永久關閉舊金山市最西端的海傍公路一段2哩路段，用以建造一個公園。

在去年11月選舉中，這項名為「K提案」(Proposition K)儘管獲得超過全市54%選票而通過，但遭到靠近海傍公路的日落區與列治文區(Richmond district)大多數選民反對。

這項提案甚至在4月12日開放之前，就引發一場訴訟。

罷免運動組織領袖休斯(Jamie Hughes)表示，第四選區選民想要更好的生活，想要可代表他們的市議員，他有信心殷嘉立將於9月被罷免。

殷嘉立在回應罷免選舉資格的聲明表示，將繼續為第四選區而戰。他表示，從第一天起，他就在市政廳代表第四選區，致力解決社區實際問題，從提高公共安全與支持小型商業，到改善交通流量與填補路面坑洞。

他表示，了解西區居民對海傍公路關閉的擔憂，並正與舊金山市交通局合作，進一步改善交通流量與行人安全。他並指出，試圖以罷免作為回應，對重新開放海傍公路並無幫助。

罷免支持人士指出，罷免運動已收到約14萬4000美元捐款，是「草根性」(grassroots)活動。然而，支持殷嘉立的「Stand with Joel」迄今已收到超過40萬7000美元捐款，包括來自Yelp執行長斯托普爾曼(Jeremy Stoppelman)等高知名度捐款人士的12萬5000美元款項。

罷免組織者、日落區居民Selena Chu在聲明表示，對殷嘉立的成功罷免請願書，清楚反映日落區社區的團結、堅韌與問責的追求，所有居民團結，挨家挨戶收集簽名並發生，拒絕被忽視或壓制。

此議題顯現舊金山公共空間爭議的分歧。城市規畫者例如殷嘉立主張建造更安全步道、自行車道，減少對汽車依賴；K提案反對人士則表示，許多西區家庭、尤其是多代同堂家庭，仰賴汽車接受孩子上下學、年老父母就醫與上下班通勤；關閉公路損害生活質量、加長通勤時間，增加市區擁塞。

華人社區要求罷免市議員殷嘉立，居民盼還大眾通行權。(受訪者供圖，檔案照片）
華人社區要求罷免市議員殷嘉立，居民盼還大眾通行權。(受訪者供圖，檔案照片）

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