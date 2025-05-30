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黃仁勳稱舊金山「景氣蓬勃」 Nvidia傳尋3萬平方呎辦公樓

編譯林思牧／綜合報導
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輝達（Nvidia）執行長黃仁勳。（本報檔案照，記者余承翰／攝影）
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳。（本報檔案照，記者余承翰／攝影）

黃仁勳才稱舊金山已經「景氣蓬勃」，而且完全是拜人工智慧之賜，就傳出輝達Nvidia正在舊金山尋找辦公空間。

舊金山紀事報(San Francisco Chronicle)報導，黃仁勳現在正尋求參與其中。房地產市場人士已向紀事報證實，輝達正在舊金山尋找一個約3萬平方呎的新銷售辦公室，但目前尚不清楚公司已評估了哪些地點。

輝達長期以來一直將總部設在聖塔克拉拉，在舊金山還沒有業務地點。黃仁勳在矽谷創立了這家晶片製造廠，並在過去30年將其發展壯大，如今輝達被廣泛視為人工智慧產業的基石。然而，這位執行長長期以來與舊金山有著私人聯繫：他在太平洋高地社區擁有一棟價值數百萬美元的豪宅。

輝達擁有多項投資人工智慧生態系統的計畫和項目，在舊金山設立分支機構將使其受益，其中包括其風險投資部門 NVentures，該部門現位於輝達聖塔克拉拉的總部園區內。消息人士告訴紀事報，公司正在舊金山尋找「高端」辦公空間。

儘管舊金山正在從疫情中復甦，但疫情導致大量企業倒閉，辦公大樓空置率也飆升至前所未有的水平。近期圍繞人工智慧的舊金山熱潮被譽為舊金山陷入困境的市中心的復甦新芽，並且有數據支撐，因此前景似乎看好。

據房地產公司世邦魏理仕（CBRE）稱，到2030年，人工智慧新創企業的成長可能會使舊金山目前徘徊在37%左右的辦公大樓空置率減少一半，該公司預測，人工智慧公司可能會佔用1700萬至2100萬平方呎的辦公空間。

人工智慧新創公司簽署的許多租約規模都很小，但也有一些大型交易讓人想起疫情爆發前的幾年。當時大型科技公司為未來成長預期「囤積」了大量辦公空間，導致舊金山大部分辦公空間在2019年底就已被預訂一空。最突出的例子是ChatGPT製造商OpenAI，它在Gap Inc.和Uber近年來騰空的三棟建築中租賃了近100萬平方呎的空間。

舊金山 人工智慧 輝達

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