川普前幕僚：企業要成政策資源 不要當政治反對者

康威（右）呼籲灣區企業與政府合作而非反抗。（記者李怡／攝影）

川普 總統的重要幕僚、前白宮資深顧問康威（Kellyanne Conway）27日現身舊金山出席「灣區 -矽谷 峰會」（Bay Area–Silicon Valley Summit），向矽谷及灣區商界人士傳達川普陣營對未來政策的構想。她表示，川普在其第二任期將「願意與任何願意合作的城市共事」，並鼓勵企業界成為「政策的資源，而不是政治的反對者」。

康威是川普2016年競選總統時的競選總幹事，也是美國歷史上首位成功協助總統當選的女性競選經理。此次受邀在高峰會登台演講，由灣區知名地產企業 TMG Partners 執行長柯瓦魯比亞斯（Michael Covarrubias）主持對談。

在近一小時的對談中，康威以輕鬆又具策略性的語氣談及川普政府的施政風格，強調川普是「會聽意見的決策者」，並願意根據不同利益方提供的數據與民意調整政策走向。她舉例指出，川普在任時與工會、鋼鐵工人及城市領袖保持對話，最終改變對美日鋼鐵投資立場，「他不是不聽勸，而是需要你拿出理由與方案」。

灣區委員會矽谷高峰會現場。（記者李怡／攝影）

她也向商界喊話：「在這個快速變動的政策環境中，與其作為反對者站在外圍評論，不如成為提供解方的資源。」她並鼓勵企業將矽谷的創新與實證經驗帶到聯邦決策層，推動務實的經濟與城市政策。

談到加州與聯邦政府的關係時，康威語帶保留但表達開放態度。她提及華府市長包瑟（Muriel Bowser）在川普政府任內與白宮合作處理城市議題，形容「這不是認同或支持，是務實」。她暗示，若舊金山願意提出具體合作提案，未來川普政府將樂見其成。

對於當前社會對立與政治分裂，她提醒在場人士：「很多人習慣只談自己最不能接受的兩三件事，但其實有八到十件事我們是可以合作、解決的。」

面對高峰會主辦方提問是否支持資助哈佛大學等名校研究經費時，康威強調學術自由與公共安全應並重，並嚴正譴責校園反猶事件。「學生不應該在美國的大學裡感到不安全，不論他們來自什麼背景。」

灣區委員會矽谷高峰會現場。（記者李怡／攝影）

儘管康威此行與舊金山主流政治取向明顯不同，但她試圖為川普陣營打開與藍州溝通的窗口。她強調：「我們需要強而有力而非脆弱的城市，也需要公平而非特權的政策。這是選民在呼喚的訊號。」

這場高峰會由灣區商界組織灣區委員會（Bay Area Council ）主辦，主題聚焦政策與創新交會點。與會者包括醫療、科技、地產與交通運輸等多領域高管。主辦方表示，邀請不同立場人士對話，正是為了讓灣區在高度不確定的政治環境中，找到更多「可預期的合作空間」。