聖塔克魯茲風災受損碼頭 10月展開修復工程

聖塔克魯茲碼頭夏季海灘開放，耗資 100 萬美元的修復工程可能於十月開始。（電視新聞截圖）

信使報（Mercury News）報導，100 多年來，成千上萬的遊客將在國殤日（Memorial Day）周末前往聖塔克魯茲 的海灘和著名的碼頭，預示著夏季的開始。聖塔克魯茲市政碼頭（Municipal Wharf）是一座歷史悠久的木質結構建築，建於 1914 年，突入蒙特瑞灣（Monterey Bay）半哩，是加州 海岸最長的公共碼頭。

但今年，遊客們也會注意到一些不同之處。

去年12 月 23 日，該碼頭最南端 180 呎長的部分在冬季暴風雨中嚴重坍塌，墜入海中，成為國際新聞。餐廳、廁所和受歡迎的海獅觀賞區不復存在。11 天后，市政官員重新開放了碼頭，因為工程研究表明其餘部分仍然安全。現在，儘管一些關鍵問題仍未得到解答，但這一地標性建築的未來已初具雛形。

重建所有被摧毀的部分（面積相當於三個位於公海之上的 NBA 籃球場）將耗資約 1400 萬美元。

碼頭每年接待 200 多萬遊客，好萊塢電影中曾出現過該碼頭的部分場景，如 1983 年克林伊斯威特（Clint Eastwood）的電影「Sudden Impact」和 1987 年的恐怖電影「Lost Boys」。

上個月，聖塔克魯茲市議會投票決定斥資 10 萬美元，聘請總部位於長堤市的工程公司 Moffat and Nichol，為耗資 100 萬美元的部分修復工程制定計畫。該設計從五個備選方案中脫穎而出，將替換掉落的木樁和約 1100 呎長的甲板，這些都是在風暴中掉入大海的。計畫還將重建一個海獅觀賞孔，並更換一些丟失的停車位。

負責監督該項目的聖塔克魯茲市公園主任埃利奧特（Tony Elliot）說，目標是在七月份招標，十月份開工，2026 年初完工。

坍塌發生後，州長紐森 發布公告，根據「加州災難援助法案」（California Disaster Assistance Act），聖塔克魯茲有資格獲得州政府的資助，最高可獲得 75% 的補償。聖塔克魯茲於今年三月申請資助，但尚未收到加州應急服務辦公室（California Office of Emergency Services）的回覆金額。一旦救災資金明確，他們希望議會能在今年年底前做出最終決定。

埃利奧特說，那段海灘坍塌的部分原因是，2023 年 12 月，一場大風暴損壞了橋墩和甲板，當時正在進行維修。由於減少了木樁，碼頭失去了該區域的抗剪強度，它不具備碼頭其他部分所具備的抵禦 12 月 23 日那種大浪的能力。