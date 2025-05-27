舊金山失竊最多車款 現代Elantra超過本田

Elantra 現在是舊金山失竊最多的車款。 (hyundai.com)

不久之前，本田 （Honda）曾經連續12年是舊金山 失竊車輛中最多的品牌。但這個不好的冠軍頭銜，現在被另一個品牌的車款搶走了。

舊金山紀事報報導，雖然舊金山的汽車失竊案與前幾年相比有所下降，但警察局的新數據顯示，2023 年和 2024 年，金山有超過 1200 輛本田汽車被盜。

但那兩年舊金山最常被偷的車款是現代（Hyundai）的Elantra，最近的一項全國性研究發現，它是全國「最容易被偷」的車輛。

而在舊金山，被盜的 1120 輛現代汽車中，有 500 多輛是Elantra。被盜數量第二多的車款是本田喜美（Civic），2023 年至 2024 年間共發生 420 起竊盜案。緊隨其後的是本田雅閣（Accord），共發生 339 起竊盜案，以及現代的Sonata，共發生 298 起竊盜案。

本田、現代和豐田分別是 2023 年至 2024 年被盜最多的三大汽車品牌。加州 新車經銷商協會會長馬斯（Brian Maas）表示，一個地區被盜汽車品牌的數量通常與該城市或州的熱門汽車數量密切相關。他表示，考慮到本田和豐田在加州的普及程度，他並不驚訝這兩個品牌也進入前三名。

馬斯表示，現代汽車最近被列為加州第七大品牌，遠遠落後於特斯拉和其他品牌。但在舊金山，現代汽車的竊案在 2022 年至 2023 年間急劇增加，竊案數從約 140 起躍升至 750 多起。然而到 2024 年，現代汽車的竊盜案下降了三分之一。

儘管如此，現代汽車失竊案的暫時飆升與全國被盜車輛研究的結果相符，研究人員推測，Elantra之所以受盜賊歡迎，可能是因為其零件與其他現代車型兼容，這一優勢使得這些車型更容易在黑市轉售和黑店出售。

保險資訊研究所的數據指出，2023 年全美有超過 4萬8445 輛現代Elantra被盜。公路損失數據研究所（Highway Loss Data Institute）的數據顯示，近年來，現代和起亞（Kia）汽車盜竊案在全國範圍內迅速增加，該研究所將此部分歸咎於社交媒體上發布的視頻，這些視頻播放了這兩個品牌的某些車型缺少安全裝置的事實。這種安全裝置，會讓車子在沒有特定遙控器或鑰匙的情況下熄火。