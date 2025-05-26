我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國商家：美國老客戶很急迫 「不講價、只求快」

中國軍事雜誌：犯台最佳時機是「颱風前上班日下午」、可不戰而勝

列治文區母女過馬路遭撞 車手逃逸 華裔居民：斑馬線模糊

記者王子涵／舊金山報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
二人在穿行Clement街後，立即又穿行31大道。孩子騎車在前，被當時從Clement街左轉的白色SUV轎車撞倒，後面的母親也被撞倒。(取材自谷歌街景)
二人在穿行Clement街後，立即又穿行31大道。孩子騎車在前，被當時從Clement街左轉的白色SUV轎車撞倒，後面的母親也被撞倒。(取材自谷歌街景)

一對居住在舊金山外列治文區的母女，24日傍晚在過馬路時，被一輛左轉的汽車撞倒，肇事司機當場逃逸，兩名傷者均被送往醫院。

舊金山警局表示，事故發生於24日下午6時15分，地點在Clement街夾31大道交界處。事發時，一名母親正步行，孩子騎車。一段由ABC 7新聞獲取的附近監控顯示，二人在穿行Clement街後，立即又穿行31大道。孩子騎車在前，被當時從Clement街左轉的白色SUV轎車撞倒，後面的母親也被撞倒。

肇事車輛當場逃逸，警方目前正試圖確認車輛與駕駛人的身份。

警方指出，母女二人被送往當地醫院，傷勢不危及生命，但拒絕透露孩子的年齡。警方呼籲知情民眾撥打415-575-4444提供線索。

住在事故地點一街之隔的華裔居民劉女士表示，她回家時發現整個街區已被封鎖。她表示，附近的Presidio高中學生經常路過該區域，放學後也常聚集在當地一家名為Art Bistro的咖啡館。

「這裡經常可以看到高中生走來走去，」她說，「當汽車高速駛過時，真的讓人很擔心。有些車甚至連減速都沒有，直接開過去。」

身為三個孩子的母親，劉女士指出，她和其他鄰居對於Clement街車流過快的情況，越來越感到擔憂，許多駕駛者可能為了避開南邊一街之隔的Geary大道施工而轉向此路段。

她表示，自己對此感到非常憂心，甚至已在周五寫信給市交通局（SFMTA），希望市府能加強當地斑馬線的顏色對比度。

「目前的斑馬線非常模糊，」她說，「如果能提升其能見度，並設法讓停車標誌更顯眼，肯定會有所幫助。」

舊金山 華裔 SUV

上一則

Regeneron擬砸2.56億收購23andMe 須待破產法庭批准

下一則

恐致癌、智商下降 亞馬遜銷售有毒大米被告

延伸閱讀

舊金山家長擬辦K-8普通話沉浸式公立學校

舊金山家長擬辦K-8普通話沉浸式公立學校
紐約槍擊暴力案連發 多為青少年涉案

紐約槍擊暴力案連發 多為青少年涉案
亞裔故事／舊金山第1屆華埠小姐 100歲生日快樂

亞裔故事／舊金山第1屆華埠小姐 100歲生日快樂
舊金山市府雇用3.5萬人 過半不住市內

舊金山市府雇用3.5萬人 過半不住市內
疫後停滯 舊金山租屋市場有望回暖

疫後停滯 舊金山租屋市場有望回暖

熱門新聞

面對日益多元的客流，不少華人超市也逐漸調整經營策略，例如增設英語標示、提供多語言收銀服務等。（記者徐蓓蓓╱攝影）

物價飛漲 華人超市成為民眾「省錢寶地」

2025-05-19 02:19
砍除私人住宅內的樹木不僅得申請許可、繳交規費，還可能需支付數千元的專業清除費用。（記者徐蓓蓓／攝影）

一棵樹砍出數千元帳單 華人等1年還可能打官司

2025-05-22 18:43
天氣轉熱，灣區2025年水果採摘季正式展開。(取材自Pexels @Zen Chung)

舊金山灣區採摘季 逾20家果園開放預約自採 這3水果先登場

2025-05-20 17:32
坐落於東聖荷西的「小西貢」是全美規模最大的越南裔社區之一，越式小吃、商店隨處可見，而越南咖啡文化更成為此地不可或缺的日常風景。(Google Maps)

從越南飄來的香氣 聖荷西小西貢咖啡圈粉新世代

2025-05-22 20:08
面對日益多元的客流，不少華人超市也逐漸調整經營策略，例如增設英語標示、提供多語言收銀服務等。 （記者徐蓓蓓╱攝影）

物價飛漲 華人超市成其他族裔「省錢寶地」

2025-05-18 21:15
體驗捕捉螃蟹、小魚、海膽、貝類等潮間帶生物的樂趣，「趕海」儼然成為矽谷華人熱門的週末親子活動。(記者徐蓓蓓／攝影)

半月灣「趕海熱」搶灘攻略 華人爆買裝備攜老帶娃蜂湧

2025-05-24 14:08

超人氣

更多 >
被拷問「拍吻戲啥感覺？」 「親嘴天才」張凌赫「幾句話」化解尷尬

被拷問「拍吻戲啥感覺？」 「親嘴天才」張凌赫「幾句話」化解尷尬
好市多奶油生菜「買一盒吃一年」 他邊種邊吃：都市農夫福音

好市多奶油生菜「買一盒吃一年」 他邊種邊吃：都市農夫福音
中國國安部：學者不研究、遊客不觀光、戀人不走心 可能都是間諜

中國國安部：學者不研究、遊客不觀光、戀人不走心 可能都是間諜
復旦學者：因為小紅書 統一後治理台灣會比香港容易

復旦學者：因為小紅書 統一後治理台灣會比香港容易
亞馬遜銷售有毒大米被告 恐致癌、腎損傷、智商下降

亞馬遜銷售有毒大米被告 恐致癌、腎損傷、智商下降