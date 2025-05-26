列治文區母女過馬路遭撞 車手逃逸 華裔居民：斑馬線模糊

二人在穿行Clement街後，立即又穿行31大道。孩子騎車在前，被當時從Clement街左轉的白色SUV轎車撞倒，後面的母親也被撞倒。(取材自谷歌街景)

一對居住在舊金山 外列治文區的母女，24日傍晚在過馬路時，被一輛左轉的汽車撞倒，肇事司機當場逃逸，兩名傷者均被送往醫院。

舊金山警局表示，事故發生於24日下午6時15分，地點在Clement街夾31大道交界處。事發時，一名母親正步行，孩子騎車。一段由ABC 7新聞獲取的附近監控顯示，二人在穿行Clement街後，立即又穿行31大道。孩子騎車在前，被當時從Clement街左轉的白色SUV 轎車撞倒，後面的母親也被撞倒。

肇事車輛當場逃逸，警方目前正試圖確認車輛與駕駛人的身份。

警方指出，母女二人被送往當地醫院，傷勢不危及生命，但拒絕透露孩子的年齡。警方呼籲知情民眾撥打415-575-4444提供線索。

住在事故地點一街之隔的華裔 居民劉女士表示，她回家時發現整個街區已被封鎖。她表示，附近的Presidio高中學生經常路過該區域，放學後也常聚集在當地一家名為Art Bistro的咖啡館。

「這裡經常可以看到高中生走來走去，」她說，「當汽車高速駛過時，真的讓人很擔心。有些車甚至連減速都沒有，直接開過去。」

身為三個孩子的母親，劉女士指出，她和其他鄰居對於Clement街車流過快的情況，越來越感到擔憂，許多駕駛者可能為了避開南邊一街之隔的Geary大道施工而轉向此路段。

她表示，自己對此感到非常憂心，甚至已在周五寫信給市交通局（SFMTA），希望市府能加強當地斑馬線的顏色對比度。

「目前的斑馬線非常模糊，」她說，「如果能提升其能見度，並設法讓停車標誌更顯眼，肯定會有所幫助。」