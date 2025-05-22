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攻擊田德隆一家庭 施暴男被定罪

記者李怡／舊金山報導
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舊金山家庭在田德隆遭攻擊，施襲男子被陪審團裁定有罪。（記者李怡／攝影）
舊金山家庭在田德隆遭攻擊，施襲男子被陪審團裁定有罪。（記者李怡／攝影）

舊金山地檢處21日發表聲明，一名年輕父親去年在田德隆街區帶家人散步時突遭暴力攻擊，導致住院，他的妻子與嬰兒亦遭受威脅。經陪審團審理後，舊金山地檢處於近日成功將25歲施襲者席爾瓦（Jefferson Silva）定罪，罪名包括普通攻擊罪與刑事恐嚇罪。

此案發生於2024年4月29日上午，地點位於Hyde街與Turk街交界處、靠近一座兒童遊樂場。當時這戶家庭正在散步，席爾瓦突然對父親發動攻擊，並對其妻子與嬰兒口出惡言，造成心理創傷。警方在接獲報案三分鐘內即抵達現場，並對傷者進行急救，隨後由救護車送往舊金山總醫院治療。

舊金山地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）指出：「感謝陪審團的公正裁決，讓施襲者為其不可接受的行為負起責任。任何一戶人家都應該能安心地在城市的每一個街區散步。我的辦公室將持續為正義而戰，努力讓我們的城市更安全。」

此案由副地檢官祖徹（Samantha Zurcher）主持起訴，她說：「這項判決傳遞出明確訊號：舊金山不會容忍任何形式的暴力，特別是針對家庭的攻擊行為。」她也感謝受害家庭的勇敢配合，以及警方的積極辦案。

據警方表示，田德隆區（Tenderloin）治安議題長期受到關注，該區靠近市中心，行人密集，也是許多新移民與低收入家庭居住的地區。本案反映出市府與司法部門在提升社區安全、維護家庭基本生活權益方面的決心。未來居民若遇到類似事件，應及時報警並積極配合司法單位，共同維護公共安全與族群尊嚴。

舊金山 低收入 司法部

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