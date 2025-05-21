Waymo自駕車隊 獲准在聖荷西全市運行

Waymo整個自駕計程車隊，都是由這款全電動Jaguar I-PACE組成。 (waymo.com)

Waymo 公司已獲准在聖荷西 幾乎全市運行其自動駕駛車隊，這是聖荷西歷史上首次可在街道上運行商業無人駕駛服務，也代表了Waymo無人駕駛科技進展的一大步。

聖荷西信使報報導，谷歌母公司Alphabet 的子公司Waymo已在舊金山有重要地位，並尋求透過獲得負責監管自動駕駛計程車的加州 車管局（DMV）和加州公共事業委員會（CPUC）的批准，進一步向半島和南灣擴張。

聖荷西市長馬漢（Matt Mahan）在新聞發布會上說：「現在是自動駕駛汽車進入聖荷西的時候了。幾十年來，我們的地區一直在塑造未來；現在，上班的通勤與辦公室裡發生的突破一樣具有前瞻性。」

儘管自動駕駛汽車因事故而面臨不少批評和審查，但DMV最近批准了Waymo在聖荷西街道上運營的許可證，理由是「該公司注重對其技術的持續評估和改進」。許可證要求該公司滿足嚴格的安全和無障礙要求，包括對乘客和路上行人的保護。

在Waymo的申請獲得批准之前，聖荷西官員曾試圖改善交通選擇，包括更好地連接居民和灣區其他地方的方式。例如，該市已探索創建一個未來無人駕駛汽車網絡，在聖荷西峰田國際機場（Mineta International Airport）和迪里登站（Diridon Station）之間接送旅客。不過，儘管市議會投票決定繼續研究該項目，但它承認自動駕駛汽車技術可能會影響其必要性。

在委員會做出決定之前，馬漢和國會眾議員李卡多（Sam Liccardo）曾寫信支持該公司的擴張，強調在2026年矽谷舉辦FIFA世界盃和超級盃LX之前需要安全的交通方式。

Waymo全球公共政策主管皮考克 (Michelle Peacock) 說：「我們感謝馬漢市長和聖荷西人民的支持，他們希望讓街道更安全、交通更便捷、市中心更加成功。我們期待進一步加強灣區的交通網絡，並在未來成為聖荷西社區的一部分。」