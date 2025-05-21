谷歌開發者大會推出全新AI Ultra訂閱方案 對決OpenAI、Anthropic

谷歌此次大會顯得十分低調，場外除路口有指示停車位的簡單電子屏幕，並無其他會議相關標識。（記者徐蓓蓓╱攝影）

谷歌 （Google ）於20日舉行年度開發者大會（Google I/O 2025），正式宣布推出全新AI Ultra訂閱方案，每月費用高達249.99美元，是目前市面上最昂貴的平價人工智慧服務之一。此舉代表Google不再僅以Gemini為幕後技術支援，而是將其打造成具明確商業價值的核心產品，與OpenAI、Anthropic等競爭者正面對決。

與前不久在聖荷西盛大舉行的輝達年度開發者大會相比，谷歌此次大會顯得十分低調。在Shoreline Amphitheater會場外並無明顯標識表明大會正在進行，與會者也都局限在會場以及其對面的服務區內活動。谷歌山景城總部園區，除路口有指示停車位的簡單電子屏幕，並無其他會議相關標識。

而另一方面，谷歌則開設大會專業網站，實時直播和回放場內重要講演內容。並有提供手語（ASL)選項按鈕，方便聽障人士。

谷歌執行長皮查伊亦在當日發表主題演講「谷歌開發者大會 2025: 從研究到現實（Google I/O 2025: From research to reality）。」

Google於年度開發者大會I/O 2025發表AI旗艦模型Gemini 2.5，主打「個人化、主動式、代理化」，標誌AI從研究走入日常生活。新版本加入「Deep Think」推理模式與輕量高速版Flash，強化多工與成本效能。

同步登場的「Agent Mode」可主動搜尋租屋、調整條件並預約看房。Gemini也整合至Chrome與搜尋系統，全新AI Mode可處理更複雜查詢，回應速度為業界最快。

Google新發表沉浸式3D視訊平台Google Beam，整合語音即時翻譯功能，提升遠距溝通真實感。Gemini App則新增Canvas互動圖像、播客與自動化研究工具，支援跨語言創作。