市區變壅塞：人回來的不多，車卻回來了

進來舊金山市區時常發生多路段擁擠壅塞的狀況。（記者李怡／攝影）

疫情 過後，舊金山 雖然人潮還沒完全回流市區，但交通卻早已恢復到疫情前的高峰狀態。根據舊金山交通管理局最新公布的「市區交通研究報告，」顯示，民眾前往舊金山市中心的最主要的通勤方式，不是搭Muni或BART，而是自行駕車。

這份研究涵蓋2019到2023年之間的數據，也就是從疫情爆發、封城到逐步經濟重啟的這段時間。報告顯示，隨著遠程工作的人越來越多，出門購物或外出就餐的人也越來越少，整體市區出行次數大減69%，但用私家車通勤的比率卻從原本的24%攀升到37%。換句話說，雖然人變少了，但選擇開車者卻變多了。

報告還指出，走路和騎腳踏車依然是市民喜歡的短程出行方式，但占比正在下降。2019年時，市區平日出行中有43.4%是靠步行或騎車，但到了2023年，這個比率已經掉到40%以下。

與此同時，晚尖峰時段的交通流量已回升至疫情爆發前的水平，而辦公樓的回流卻停滯不前。研究報告稱，儘管政府大力吸引員工回流，但到2024年底，工作場所的出勤率僅為COVID之前的45%左右。研究認為，目前高速公路擁堵的主要原因是員工從東灣駕車前往半島（Penisula）或南灣。

根據研究，市區範圍從海邊一路延伸到范尼斯大道、南市場的第11街，以及米慎區和Dogpatch的第17街，幾乎涵蓋了所有大家熟悉的鬧區。

住在日落區的Linda Ho說：「以前我兒子搭地鐵 去上班，現在常常說車不準時，要等很久，乾脆自己開車比較快。」而家住SoMa的Francis Chang則說：「公司還是讓我們一周只進辦公室兩天，但那兩天我幾乎都開車。開車雖然塞，但總比在車站乾等好。」

市府交通單位表示，這份報告會幫助他們更了解現在市民的通勤方式，也會作為未來調整交通政策和公共建設規劃的依據。