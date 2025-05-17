川普終止出生公民權行政命令 EMS談影響

EMS舉辦線上簡報會，聚焦川普政府終止出生公民權行政命令的憲法爭議。（記者李怡／翻攝）

在美國最高法院於5月15日就川普 總統試圖終止出生公民權的行政命令進行聽證之際，少數族裔媒體會議（EMS）於16日舉辦線上簡報會，深入探討此案對移民 社群、公民權以及憲政秩序的潛在影響。

川普總統於2025年1月20日簽署第14160號行政命令，試圖剝奪在美國出生、但其父母為無證移民或持有臨時簽證者的子女的自動公民權。此舉立即引發多起訴訟，並被多位聯邦法官裁定違憲。目前，最高法院正在審理此案，焦點集中於聯邦地方法院是否有權發布全國性禁令，以阻止總統行政命令的實施。

在簡報會上，亞裔美國人促進正義協會（AAJC）移民倡議主任馬丁·金（Martin Kim）指出，該行政命令不僅影響無證移民的子女，還可能波及持有合法工作簽證 的家庭。他強調，這項政策可能導致數百萬兒童成為無國籍者，對社會整合造成長遠影響。

移民政策研究所（MPI）副主任茱莉亞·蓋拉特（Julia Gelatt）分享的研究顯示，若該行政命令得以實施，至2045年將有約270萬名兒童受影響，其中許多將無法獲得任何國家的國籍，成為無國籍人士。

拉丁裔正義組織（LatinoJustice）律師塞薩爾·魯伊斯（Cesar Ruiz）則指出，該行政命令延續了對拉丁裔社群的政策攻擊，並可能削弱公民身分的穩定性。他表示，這項政策不僅違憲，還可能對民主制度造成破壞性的影響。

在最高法院的聽證中，法官們對該行政命令的合法性表示懷疑，並對其可能造成的實施混亂表示關切。然而，法院目前主要關注的是地方法院發布全國性禁令的權限問題，而非行政命令本身的合憲性。這可能導致在全國不同地區出現對出生公民權的不同解釋，進一步加劇法律的不確定性。

出生公民權自1868年「第十四修正案」通過以來，一直被視為保障在美國出生者公民權的基石。1898年，最高法院在「美國訴黃金德案」中確認了這一原則。川普總統的行政命令試圖重新詮釋「受其管轄」的條款，挑戰這一長達一個多世紀的法律共識。

最高法院預計將在6月底前對該案作出裁決。此案的結果可能對美國的移民政策、公民權定義以及行政與司法權力的平衡產生深遠影響。在等待裁決的同時，少數族裔社群和民權組織將繼續關注並倡導維護出生公民權的憲法保障。