3大賽事灣區陸續登場 將再掀起一波消費與旅遊高潮

根據矽谷智庫Joint Venture Silicon Valley調查顯示，金州勇士隊品牌價值居聯盟之首。 （取自Joint Venture Silicon Valley）

隨著2025年NBA全明星賽、2026年NFL超級盃與FIFA世界盃等國際體育盛事即將陸續登場，舊金山灣區 正迎來前所未有的體育經濟熱潮。根據灣區主辦委員會與波士頓諮詢公司（Boston Consulting Group）共同發布的報告，這三大賽事預計將為灣區帶來高達14億美元的總體經濟效益，創造或維持近1萬3000個就業機會，並吸引約50萬名來自全美與全球的訪客。

根據KTVU報導，單是2025年NBA全明星賽，就預計可為灣區貢獻3.5億美元的經濟收益。從住宿、交通、餐飲到零售，相關產業皆受惠。灣區商界普遍對接下來的超級盃和世界盃持樂觀看法，認為屆時將再次掀起一波消費與旅遊高潮。

這一點已在阿根廷足球巨星梅西 （Lionel Messi）近期的造訪中初現端倪。5月14日，梅西隨邁阿密國際隊（Inter Miami CF）作客聖荷西地震隊（San Jose Earthquakes），當日門票秒殺，最高價賣到超過3000美元。聖荷西旅館一房難求，餐廳與交通業者也見證「梅西效應」所帶來的業績翻倍。

一位聖荷西餐廳經理說：「我們那個周末的營業額幾乎是平時的兩倍，還接待了許多從西雅圖、洛杉磯專程飛來的球迷。」

除了賽事本身，體育相關基礎設施的投資也成為城市再發展的重要動能。根據灣區委員會資訊，屋崙正考慮興建全新棒球場，未來十年預計可帶來逾30億美元的經濟影響，為當地居民與企業創造長期效益。

然而，並非所有體育活動都能達到預期效益。舊金山紀事報指出，2025年舊金山舉辦的NCAA男子籃球錦標賽，預計經濟影響僅970萬美元，遠低於2022年舊金山同項賽事的2100萬美元，主因包括過夜訪客減少與通膨等經濟因素影響。

灣區長期以金州勇士隊（Golden State Warriors）為體育經濟象徵之一。根據矽谷智庫Joint Venture Silicon Valley最新調查，勇士隊在社交媒體Instagram上的粉絲數已突破3000萬，為NBA各隊之冠。雖然在官方授權商品銷售市場占比不大，但其品牌價值居聯盟之首，展現出「柯瑞時代」對灣區品牌輸出的貢獻。

此外，大學體育改革浪潮也正波及灣區。柏克萊加大與史丹福大學等名校正積極應對新興的運動員收入分享模式。這不僅將改寫大學運動員的培訓與經營模式，也可能對未來體育人才輸出與校隊競爭力產生深遠影響。