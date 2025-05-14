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金山華埠慶祝亞太月 百場活動點亮多元文化 聚焦激發新世代

記者李怡／舊金山報導
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舊金山中華總商會記者會宣布，舊金山華埠慶祝亞太月，將舉辦超過百場文化活動。（記者李怡／攝影）
舊金山中華總商會記者會宣布，舊金山華埠慶祝亞太月，將舉辦超過百場文化活動。（記者李怡／攝影）

舊金山華商總會與亞太傳統基金會聯合華埠社區組織與小商業代表13日舉行記者會，宣布在亞太裔歷史文化月期間，華埠舉辦超過百場文化活動，從舞獅比賽、文學講座、藝術展覽，到粵劇演出與歷史導覽，全面展現亞裔社區的歷史、藝術與多元身分。

亞太傳統月基金會主席鄭可欣（Claudine Cheng）表示，希望把慶祝活動帶進每個街區，而不只是集中在市政廳，因為亞裔遍布舊金山的每一處，過去幾年，尤其在疫情之後，感社區需要團結力量再出發。

今年舊金山亞太月的主題為「激發新世代」（Energizing the Next Generation），特別強調青年參與與文化傳承。在華埠，包括舊金山公共圖書館、邊界藝術空間（Edge on the Square）、華人歷史文化協會、金藝粵劇團等十多個機構，共同舉辦多元活動。

華人歷史文化協會表示，5月31日將舉行第二屆華埠文化節。屆時關帝廟前的都板街將封街六個街區，舉行文化遊行、書法體驗、國畫教學與象棋比賽。「這不僅是華人活動，還有越南與其他亞裔族群共同參與，展現亞太社區的多元與融合。」

非營利組織LionDanceMe聯合舉辦第四屆高中舞獅大賽，吸引約200名來自舊金山七所高中的學生參與，競技之外也設有青少年藝術革命（Youth Dance Revolution）計畫，鼓勵學生設計隊服、製作道具與舞台布置。並希望透過文化藝術讓年輕人發聲，也帶動社區小商業發展。

精英粵劇學院，將於5月24、25日在大明星戲院（Great Star Theater）舉辦傳統粵劇演出，由87歲的資深樂師與其兒子、孫子三代同台，並附中英文字幕，讓更多觀眾了解這門傳統藝術。

舊金山公共圖書介紹，圖書館全市28個分館推出超過100場免費活動，包括微信教學、歷史繪本導讀、韓國手工藝、紅包燈籠與摺紙課程。

中華總商會主席劉運方（Donald Luu）表示，從歷史走進當代，從長輩傳承到青年接棒，這是一場屬於全市的文化行動。大家願意聯合起來，不只是做自己的活動，而是彼此串聯、擴大影響力。

記者會上還宣布了2026年社區內的慶祝活動，包括明年的亞太裔慶祝活動將於明年5月5日啟動。中國新年系列活動也將從2026年2月14日展開，涵蓋花市、舞龍舞獅、華埠小姐選美、華埠年宵市集等。

會議內容表達出這一系列的慶祝，不僅是在慶祝亞太月，更是在慶祝整個社區的生命力與多元價值。完整活動資訊可見官方網站 www.apasf.org。

亞太月華埠夜市活動受歡迎。（記者李怡／攝影）
亞太月華埠夜市活動受歡迎。（記者李怡／攝影）
歷史文化月之旗袍月活動在亞博館舉辦。（記者李怡／攝影）
歷史文化月之旗袍月活動在亞博館舉辦。（記者李怡／攝影）

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