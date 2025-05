金山華埠慶祝亞太月 百場活動點亮多元文化 聚焦激發新世代

舊金山中華總商會記者會宣布,舊金山華埠慶祝亞太月,將舉辦超過百場文化活動。(記者李怡/攝影)

舊金山 華商總會與亞太傳統基金會聯合華埠 社區組織與小商業代表13日舉行記者會,宣布在亞太裔歷史文化月期間,華埠舉辦超過百場文化活動,從舞獅比賽、文學講座、藝術展覽,到粵劇演出與歷史導覽,全面展現亞裔 社區的歷史、藝術與多元身分。

亞太傳統月基金會主席鄭可欣(Claudine Cheng)表示,希望把慶祝活動帶進每個街區,而不只是集中在市政廳,因為亞裔遍布舊金山的每一處,過去幾年,尤其在疫情之後,感社區需要團結力量再出發。

今年舊金山亞太月的主題為「激發新世代」(Energizing the Next Generation),特別強調青年參與與文化傳承。在華埠,包括舊金山公共圖書館、邊界藝術空間(Edge on the Square)、華人歷史文化協會、金藝粵劇團等十多個機構,共同舉辦多元活動。

華人歷史文化協會表示,5月31日將舉行第二屆華埠文化節。屆時關帝廟前的都板街將封街六個街區,舉行文化遊行、書法體驗、國畫教學與象棋比賽。「這不僅是華人活動,還有越南與其他亞裔族群共同參與,展現亞太社區的多元與融合。」

非營利組織LionDanceMe聯合舉辦第四屆高中舞獅大賽,吸引約200名來自舊金山七所高中的學生參與,競技之外也設有青少年藝術革命(Youth Dance Revolution)計畫,鼓勵學生設計隊服、製作道具與舞台布置。並希望透過文化藝術讓年輕人發聲,也帶動社區小商業發展。

精英粵劇學院,將於5月24、25日在大明星戲院(Great Star Theater)舉辦傳統粵劇演出,由87歲的資深樂師與其兒子、孫子三代同台,並附中英文字幕,讓更多觀眾了解這門傳統藝術。

舊金山公共圖書介紹,圖書館全市28個分館推出超過100場免費活動,包括微信教學、歷史繪本導讀、韓國手工藝、紅包燈籠與摺紙課程。

中華總商會主席劉運方(Donald Luu)表示,從歷史走進當代,從長輩傳承到青年接棒,這是一場屬於全市的文化行動。大家願意聯合起來,不只是做自己的活動,而是彼此串聯、擴大影響力。

記者會上還宣布了2026年社區內的慶祝活動,包括明年的亞太裔慶祝活動將於明年5月5日啟動。中國新年系列活動也將從2026年2月14日展開,涵蓋花市、舞龍舞獅、華埠小姐選美、華埠年宵市集等。