慶60周年 Grateful Dead今夏重返金門公園開唱

舊金山市長羅偉周一宣布,Dead & Company將於8月1日至3日,在金門公園Polo Fields登台演出。(取自羅偉Instagram)

傳奇搖滾樂團Grateful Dead(死之華)的現任成員預計今夏重返金門公園,舉辦三場售票演唱會,紀念樂團成立60周年。舊金山 市長羅偉 (Daniel Lurie)12日宣布,Dead & Company將於8月1日至3日,在金門公園Polo Fields登台演出。

演唱會計畫將於本周四提交市公園與康樂委員會(Recreation and Parks Commission)審議。若獲批准,演唱會將由Another Planet Entertainment主辦,Live Nation協辦,並與舊金山市公園及康樂局合作舉行。

Grateful Dead於1960年代中期成立於舊金山Haight-Ashbury社區,成為當年「愛之夏」(Summer of Love)迷幻文化的象徵。儘管當時不少同期樂團如Big Brother and the Holding Company及Quicksilver Messenger Service在70年代初便已解散,Grateful Dead卻持續巡演至90年代。樂團吸引大量忠實樂迷追隨演出,形同一場嬉皮嘉年華。

創團吉他手Jerry Garcia過世後,樂團先後以The Other Ones與The Dead等名稱繼續活動。現今的編制為2015年成立的Dead & Company,由原始成員Bob Weir與資深鼓手Mickey Hart領軍,吉他手John Mayer亦為固定班底。創團鼓手Bill Kreutzmann已於2023年退出。

「從Haight-Ashbury的Dead之家到Jerry Garcia成長的Ingleside,Grateful Dead早已深植舊金山歷史,」羅偉說,,「60年後,我們依然享受他們的音樂。今年夏天,我們能再次與Dead & Company共度周末,這場演唱會不僅凝聚世代樂迷,也彰顯本市的創意精神並刺激在地經濟。這不僅是一場演唱會,更是一場舊金山式的回家之旅。」

舊金山市府指出,這三場演唱會預計每天吸引多達6萬名觀眾。去年Dead & Company在舊金山舉行的三日演唱會曾為當地帶來3100萬元的經濟效益。

「金門公園與Grateful Dead歷史緊密相連,共同形塑了一個文化時代,」市府聲明,「在愛之夏起源地慶祝他們的60周年,是對樂團傳奇的深刻致敬,不僅彰顯其文化影響力,也為周邊社區、餐飲業與本地商家帶來聚光燈。」