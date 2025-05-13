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慶60周年 Grateful Dead今夏重返金門公園開唱

記者王子涵╱舊金山報導
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舊金山市長羅偉周一宣布，Dead & Company將於8月1日至3日，在金門公園Polo Fields登台演出。（取自羅偉Instagram）
舊金山市長羅偉周一宣布，Dead & Company將於8月1日至3日，在金門公園Polo Fields登台演出。（取自羅偉Instagram）

傳奇搖滾樂團Grateful Dead（死之華）的現任成員預計今夏重返金門公園，舉辦三場售票演唱會，紀念樂團成立60周年。舊金山市長羅偉（Daniel Lurie）12日宣布，Dead & Company將於8月1日至3日，在金門公園Polo Fields登台演出。

演唱會計畫將於本周四提交市公園與康樂委員會（Recreation and Parks Commission）審議。若獲批准，演唱會將由Another Planet Entertainment主辦，Live Nation協辦，並與舊金山市公園及康樂局合作舉行。

Grateful Dead於1960年代中期成立於舊金山Haight-Ashbury社區，成為當年「愛之夏」（Summer of Love）迷幻文化的象徵。儘管當時不少同期樂團如Big Brother and the Holding Company及Quicksilver Messenger Service在70年代初便已解散，Grateful Dead卻持續巡演至90年代。樂團吸引大量忠實樂迷追隨演出，形同一場嬉皮嘉年華。

創團吉他手Jerry Garcia過世後，樂團先後以The Other Ones與The Dead等名稱繼續活動。現今的編制為2015年成立的Dead & Company，由原始成員Bob Weir與資深鼓手Mickey Hart領軍，吉他手John Mayer亦為固定班底。創團鼓手Bill Kreutzmann已於2023年退出。

「從Haight-Ashbury的Dead之家到Jerry Garcia成長的Ingleside，Grateful Dead早已深植舊金山歷史，」羅偉說，,「60年後，我們依然享受他們的音樂。今年夏天，我們能再次與Dead & Company共度周末，這場演唱會不僅凝聚世代樂迷，也彰顯本市的創意精神並刺激在地經濟。這不僅是一場演唱會，更是一場舊金山式的回家之旅。」

舊金山市府指出，這三場演唱會預計每天吸引多達6萬名觀眾。去年Dead & Company在舊金山舉行的三日演唱會曾為當地帶來3100萬元的經濟效益。

「金門公園與Grateful Dead歷史緊密相連，共同形塑了一個文化時代，」市府聲明，「在愛之夏起源地慶祝他們的60周年，是對樂團傳奇的深刻致敬，不僅彰顯其文化影響力，也為周邊社區、餐飲業與本地商家帶來聚光燈。」

舊金山 羅偉

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