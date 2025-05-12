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矽谷山景城 探討零地價興建永久可負擔住宅

記者徐蓓蓓／山景城報導
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在此前的研究說明會中曾經提到計畫中興建可負擔住宅的地塊來自於富豪索博拉多（Sobrato)的捐贈。（取自ULI報告書）
在此前的研究說明會中曾經提到計畫中興建可負擔住宅的地塊來自於富豪索博拉多（Sobrato)的捐贈。（取自ULI報告書）

矽谷房價壓力下，對於年收入在中等水平的家庭而言，「買房」也負擔沉重。位於矽谷核心的山景城，近期啟動一項創新計畫，嘗試以「市有地零地價」的方式，探索如何為中產階級打造可負擔且永久保留的自有住宅。

據「山景城之聲」報導，該市政府委託城市土地學會舊金山分會（Urban Land Institute San Francisco，簡稱ULI），針對一塊位於North Bayshore、面積1.4畝的市有土地進行可行性研究。研究的核心問題是：若市府不收取土地費用，但不提供其他財務補貼，是否能打造100%針對中產收入戶、且「永久可負擔」的住宅？

ULI在報告中指出：「市府希望達成的理想目標，在現實條件下具有挑戰性，但若做出部分政策調整與設計折衷，仍有實現可能。」報告提出三種不同的開發模型，各具優劣與成本差異。

第一種方案是三層聯排別墅（Townhomes），採低密度開發模式，共可建44戶。單位包括兩房與三房配置，配備獨立車庫與綠地空間。總造價約2600萬美元。儘管戶型較小且不利於有多孩家庭，但若放寬必須採用「現行工資（Prevailing Wage）」規定，將有助於降低建築成本。報告指出，這種低風險、可分期施工的方案，在財務上最易控管。

第二種是五層堆疊式共管公寓（Stacked Flats），可興建116戶，包含一至三房單位，並設有地下停車場，停車比例為0.79，即每戶不到一個車位。該案建造成本預估為9600萬美元。由於單靠中產可負擔價格難以支撐整體財務結構，ULI建議其中一半單位以市價銷售，另一半維持中產可負擔標準，兼顧開發與社會目標。

第三種則為八層高密度共管公寓，最多可容納180戶，是三案中住宅供應量最大的選項，但建造成本高達1.7億美元，主要因需興建兩層混凝土停車平台。儘管戶數充足，但在市場接受度與財務風險上都存在不小挑戰，報告並未建議市府優先考慮此方案。

ULI也在報告中強調，所謂「失落的中間住宅（Missing Middle Housing）」之所以缺席市場，是因傳統開發模式無法平衡中等價格與建設成本。然而透過公共資產創意運用，如提供土地、政策靈活性與合作模式，地方政府有機會扮演催化角色，改變中產買不起房的現況。

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