28全美多個大城市下沉 舊金山壓實地塊每年5毫米

研究發現，包括舊金山在內的美國多個大城市正在下沉 。（電視新聞截圖）

/舊金山 紀事報（San Francisco Chronicle）報導，一項周四（8日）發表在科學雜誌「自然-城市」（Nature Cities）上的新研究稱，包括舊金山在內的美國最大城市正在下沉，這種螺旋式下降是一種 「廣泛 」和 「緩慢移動的危險」，威脅著成千上萬的建築物和數百萬人。

所研究的28座城市，每座城市的人口都在60萬或以上，平均每年的垂直移動量僅為幾毫米。儘管如此，隨著時間的推移，這些微小的下沉量也會增加。在一些城市的部分地區，每年的移動量高達兩英寸。

這種現象在技術上被稱為地面沉降（land subsidence），會導致道路、橋梁、公用設施、水壩和建築物地基下陷，增加洪水泛濫的可能性。這通常是抽取地下水的結果。

當地下水被抽走時，就會產生空隙，上面的土地就會塌陷。這種情況在聖荷昆河谷（San Joaquin Valley）很常見，那裡的種植者為了灌溉乾渴的農作物，長期以來對含水層造成了過重的負擔。

但也有其他原因。在舊金山，抽取地下水不是問題，但在金銀島（Treasure Island）、舊金山東部海灣沿岸和舊金山國際機場等地，填埋土地的壓實（compaction of filled-in land ）造成了土地下沉。

研究顯示，舊金山一些壓實地塊的年下沉量高達5毫米，即每年約五分之一吋。而整個城市的平均下沉量不到 1毫米。

「隨著時間的推移，這種沉降對基礎設施造成的壓力會超過其安全極限，」研究的主要作者、哥倫比亞氣候學院（Columbia Climate School）研究員奧亨（Leonard Ohenhen） 說，「這並不是說所有的建築物都會倒塌，只是表明，如果這種速度在未來10年、20年或30年持續下去，這些地區將會受到影響。」

研究顯示，在加州四個人口超過60萬的城市中，聖地牙哥的沉降率最高。從整體上看，該市每年下降的幅度略高於1毫米。洛杉磯每年下沉的幅度略低於1毫米，而聖荷西平均每年沒有下沉。

研究顯示，全國下沉速度最快的城市是休斯頓，平均每年下沉5毫米。德州 的另外兩個城市沃斯堡（Fort Worth）和達拉斯（Dallas）緊隨其後。作者推測，從地下抽取石油和天然氣，與抽取地下水的效果相同，是造成該州沉降率高的原因之一。

這項研究的作者包括來自維吉尼亞理工大學（Virginia Tech）、荷蘭應用科學研究組織（Netherlands Organisation for Applied Scientific Research）、柏克萊加大 、德州農工大學（Texas A&M University）、博爾德科大（University of Colorado Boulder）、布朗大學（Brown University）和聯合國大學（United Nations University）的研究人員。