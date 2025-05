28全美多個大城市下沉 舊金山壓實地塊每年5毫米

研究發現,包括舊金山在內的美國多個大城市正在下沉 。(電視新聞截圖)

/舊金山 紀事報(San Francisco Chronicle)報導,一項周四(8日)發表在科學雜誌「自然-城市」(Nature Cities)上的新研究稱,包括舊金山在內的美國最大城市正在下沉,這種螺旋式下降是一種 「廣泛 」和 「緩慢移動的危險」,威脅著成千上萬的建築物和數百萬人。

所研究的28座城市,每座城市的人口都在60萬或以上,平均每年的垂直移動量僅為幾毫米。儘管如此,隨著時間的推移,這些微小的下沉量也會增加。在一些城市的部分地區,每年的移動量高達兩英寸。

這種現象在技術上被稱為地面沉降(land subsidence),會導致道路、橋梁、公用設施、水壩和建築物地基下陷,增加洪水泛濫的可能性。這通常是抽取地下水的結果。

當地下水被抽走時,就會產生空隙,上面的土地就會塌陷。這種情況在聖荷昆河谷(San Joaquin Valley)很常見,那裡的種植者為了灌溉乾渴的農作物,長期以來對含水層造成了過重的負擔。

但也有其他原因。在舊金山,抽取地下水不是問題,但在金銀島(Treasure Island)、舊金山東部海灣沿岸和舊金山國際機場等地,填埋土地的壓實(compaction of filled-in land )造成了土地下沉。

研究顯示,舊金山一些壓實地塊的年下沉量高達5毫米,即每年約五分之一吋。而整個城市的平均下沉量不到 1毫米。

「隨著時間的推移,這種沉降對基礎設施造成的壓力會超過其安全極限,」研究的主要作者、哥倫比亞氣候學院(Columbia Climate School)研究員奧亨(Leonard Ohenhen) 說,「這並不是說所有的建築物都會倒塌,只是表明,如果這種速度在未來10年、20年或30年持續下去,這些地區將會受到影響。」

研究顯示,在加州四個人口超過60萬的城市中,聖地牙哥的沉降率最高。從整體上看,該市每年下降的幅度略高於1毫米。洛杉磯每年下沉的幅度略低於1毫米,而聖荷西平均每年沒有下沉。

研究顯示,全國下沉速度最快的城市是休斯頓,平均每年下沉5毫米。德州 的另外兩個城市沃斯堡(Fort Worth)和達拉斯(Dallas)緊隨其後。作者推測,從地下抽取石油和天然氣,與抽取地下水的效果相同,是造成該州沉降率高的原因之一。

這項研究的作者包括來自維吉尼亞理工大學(Virginia Tech)、荷蘭應用科學研究組織(Netherlands Organisation for Applied Scientific Research)、柏克萊加大 、德州農工大學(Texas A&M University)、博爾德科大(University of Colorado Boulder)、布朗大學(Brown University)和聯合國大學(United Nations University)的研究人員。