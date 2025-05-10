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聖荷西考慮設警察小組 逮捕拒庇護遊民

編譯組／綜合報導
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聖荷西市長希望成立新的警察部門，逮捕拒絕被提供庇護的無家可歸者。（電視新聞截圖）
聖荷西市長希望成立新的警察部門，逮捕拒絕被提供庇護的無家可歸者。（電視新聞截圖）

據「聖荷西焦點報」（San Jose Spotlight）報導，聖荷西市市長馬漢（Matt Mahan）計畫逮捕那些拒絕被提供庇護遊民或將其送去接受治療，該市可能為此成立一支警察部隊。

馬漢周四（8日）介紹了他的 「庇護責任 」（Responsibility to Shelter）倡議的更多細節。根據提議的政策，遊民如果在18個月內三次拒絕接受提供的庇護所，將以非法侵入罪（trespassing）被傳喚和逮捕。該政策將於周一（12日）作為市議會預算聽證會的一部分進行討論。

馬漢說，逮捕將被視為非暴力的輕罪，他希望與聖塔克拉拉縣（Santa Clara County）合作，將根據該政策被傳喚的人直接送往康復中心–無需法官批准，也無需將人送進監獄。由於縣政府官員與馬漢的計畫存在分歧，縣政府與馬漢的合作尚未最終確定。

該市計畫在明年增加1400個庇護所床位，今年將有幾個住房點投入使用，包括Cherry大道、Via Del Oro和擴建後的Rue Ferrari上的小型住宅。Watson公園附近的一個安全露宿點也即將開放。截至2023年，聖荷西約有6340名遊民，其中約5550人無家可歸。

馬漢說，市政府計畫在聖荷西警察局（SJPD）設立一個 「鄰里生活質量 」（Neighborhood Quality of Life）小組，負責執法工作。該小組由一名警長和六名警官組成，將重點關注大型遊民營地和該市的 「禁止返回區」（no return zones）。他澄清說，他們只會根據可得到的庇護所床位數量來衡量人們是否拒絕入住。

住房局局長索利萬（Erik Soliván）表示，市政府的外聯團隊仍將是遊民獲得服務的主要聯絡點。今年早些時候，市政府成立了一支十人的內部外聯團隊（in-house outreach team）。馬漢提案建議將其擴大以節省開支，並使市政府能夠收集到更好的數據。

馬漢說：「我們希望能夠為每個人都建立一個案例檔案。我們的外聯工作將更加智能、更加互聯、更加數據化，而且坦率地說，在所有方面都將更加有用。」

遊民及其倡導者對此提出了多方面的擔憂，並指責市長將遊民視為罪犯。馬漢說，這類逮捕很少被起訴，康復中心的個案管理員可以幫助人們從檔案中刪除逮捕紀錄。

遊民 庇護 聖荷西

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