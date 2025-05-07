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美聯航2客機 SFO起飛前機翼擦撞 500多旅客無恙

記者王子涵╱舊金山報導
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美聯航兩架客機於周一深夜在舊金山國際機場準備起飛時發生擦撞事故，無人受傷。示意圖。（舊金山國際機場網站）
美聯航兩架客機於周一深夜在舊金山國際機場準備起飛時發生擦撞事故，無人受傷。示意圖。（舊金山國際機場網站）

美聯航兩架客機於周一深夜在舊金山國際機場（SFO）準備起飛時發生擦撞事故，兩機機翼接觸，無人受傷。

美聯航發言人證實：「昨晚，一架美聯航客機在舊金山國際機場登機門被牽引時，與另一架美聯航客機的機翼發生接觸。我們正協助乘客改訂其他航班。」

根據美國聯邦航空總署（FAA）資料，事故發生於凌晨12時35分左右，兩架涉事飛機皆為波音777型。原定飛往香港的UA877航班搭載306名乘客與16名機組員；另一架原定飛往雪梨的UA863航班上有202名乘客與16名機組員。

航空總署表示，當時兩機位於非塔台與飛行員直接通訊的區域。

搭乘其中一架飛機的乘客Michael Belkin告訴「舊金山紀事報」稱，他認為事故源於地勤操作疏忽，「我們剛開始被推離登機門時就有異常，牽引車曾突然停下，再短暫停頓後才繼續前進。當時我看到另一架飛機以令人不安的角度接近，當兩機機翼快要擦過時都停了下來，之後越來越多應變車輛趕到，我們才知道確實出了事。」

事故發生後，所有乘客安全下機，並無人受傷。美聯航表示，正積極為受影響乘客改訂航班，協助完成後續行程。

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