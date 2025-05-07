亞洲品牌超市進駐灣區 為零售經濟注入新活力

來自加拿大的大統華超市將進駐舊金山大型商場。（電視新聞截圖）

隨著美國連鎖超市、大型藥房、百貨公司等零售商 店紛紛關門，灣區 許多購物區變得空空蕩蕩。然而，亞洲品牌商家近幾個月來在灣區掀起消費熱潮，開幕當天顧客蜂擁而至的現象，讓人不禁聯想起人們在科切拉音樂節（Coachella）搶購門票或在黑色星期五（Black Friday）搶購特價商品的瘋狂。

新聞網站「舊金山 標準」（San Francisco Standard）表示，受到人口和文化改變的推動，本地和國際亞洲品牌已開闢出一條進駐灣區大型商場的道路，而這些商場過去是亞洲品牌因當地偏見難以進入的。

亞洲超市是振興灣區大型商場的主要動力。以舊金山城市購物中心（City Center Mall）一個已空置八年的5萬平方呎店面為例，最近出現了一位意想不到的救星：來自加拿大的大統華超市（T&T Supermarket）。這類商家的進駐解決了一些大型商用店面空置的問題。

由於對舊金山盜竊和犯罪存有疑慮，大統華先後三次前來舊金山選擇開店地點，最終選中周邊人口稠密的內列治文區（Inner Richmond）和普利西迪歐崗（Presidio Heights）這個地點。促成這項交易的還有另一個因素，那就是大統華執行長李佩婷（Tina Lee）的姑婆和弟弟都住在灣區。

韓國超市Jagalchi今年3月在德利市開幕，掀起一陣消費旋風。（電視新聞截圖）

今年3月，南韓超市Jagalchi在德利市（Daly City）Serramonte購物中心開幕，超市內商品還未完全上架，就已吸引數百人前來排隊購物；日本超市百貨Hashi Market也將在南灣庫比蒂諾前Sprouts超市店面開店；在東灣，東京中央市場（Tokyo Central Market）即將在艾姆瑞維爾（Emeryville）Bay Street購物中心開設灣區首個門市，這個地點原本是為亞馬遜生鮮超市（Amazon Fresh）興建的。

專精北美消費市場的加拿大德勤顧問公司（Deloitte Canada）副主席珍妮佛‧李（Jennifer Lee）認為，亞洲品牌大舉進駐灣區的一個重要原因是：少數族裔居民現在擁有可以依自己希望的方式購物的消費能力。

十年前將韓國H Mart引進灣區、現在代表大統華的Econic Company創辦人詹姆士‧鍾（James Chung，音譯）說：「這些亞洲零售商的異軍突起，說明了灣區整個亞洲商品消費服務長期以來十分不足。」