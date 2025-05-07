請病假卻參加商業活動 金山市議員怒斥警局：加班費浮濫

市議員華頌善與陳詩敏怒斥，警局加班費用浮濫。（記者李怡/攝影）

舊金山 市議會6日針對警察局（SFPD）和警長辦公室（Sheriff′s Department）提出的加班預算追加案展開激烈辯論，多位市議員表達對執法單位長期加班制度混亂、內部管理鬆散和預算紀律失控的嚴重關切。儘管議員們普遍不滿，無奈最終還是傾向批准這個預算案，以避免因預算凍結引發公共安全危機。

市議會此次審議的是一筆高達8,600萬美元的加班追加撥款案，其中包括警局利用「薪資節餘」挪用原編制工資轉為加班費用，並將警長辦公室的額外5.73億美元支出從市府儲備金中動支。議員指出，這些加班開銷早已發生，市府必須支付，否則將面臨執法機構無法運作的窘境。

但議員們對背後的管理問題表達憤怒與失望。市議員陳詩敏（Connie Chan）痛批：「我們看到的是系統性失職，員警請病假卻私下參與為商業場館站崗的工作，導致公共資源流向私人利益，這絕對無法接受。」

警長拉薩出席市議會聽證會議。（記者李怡/攝影）

她進一步指出，僅有12%的員警實際領取加班費，卻占用了整體部門大筆資源，「我們不該繼續用納稅人的錢補貼不透明、不公平的制度。」

市議員華頌善則說：「警察局用薪資節餘填補加班開銷，但這並不是可持續的解方。我們應該將資源投資在招聘、培訓與制度重整上，而不是年年為過度加班埋單。」

議員們一致強調，支持此次撥款並不意味著默許問題。「我們今天的選擇很糟：不撥款，公共安全出問題；撥款，問題繼續。未來必須用立法手段加強問責與預算透明。」

根據市府審計報告，警局未能妥善管理病假與加班紀錄，導致帳面支出被「虛增」。市議會也發現，警局並未落實市法規要求的加班監管與事前報告，導致預算缺口難以及時察覺。

議員一致呼籲警局與警長辦公室在下一財年提出具體改革計畫，包括改善人力配置、控制加班需求，以及加強財務報告制度。「公共安全不能建立在混亂帳冊與隱蔽操作上。」

市議會後舊金山警察局副局長拉薩接受本報採訪時回應稱，面對此局面他已向市議會預算會議請求了三次，要求更新舊金山警察局使用了25年之久的人力資源管理技術系統，因系統老舊，人資在管理警員請假或加班調動時還在用手寫紀錄，這導致對警員們的管理信息，要兩周之後才能知曉，導致了加班調動的衝突。