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日落區小商業博覽會登場 鼓勵商戶互助共榮

記者李怡／舊金山報導
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首屆舊金山日落區小商業博覽會現場，鼓勵商戶互助共榮。（記者李怡／攝影）
首屆舊金山日落區小商業博覽會現場，鼓勵商戶互助共榮。（記者李怡／攝影）

為協助小商戶獲取資源、建立連結並共同成長，首屆舊金山日落區小商業博覽會（Sunset Small Business Expo）4日在日落社區成功舉辦，吸引近百家在地商戶與多個市府部門、非營利組織及金融機構代表參與，氣氛熱絡。

活動由日落區市議員殷嘉立（Joel Engardio）辦公室與本地商業團體共同籌辦，市長小型企業辦公室（Office of Small Business）提供多語言服務，包括中文、菲律賓語與西班牙語，協助商戶了解申請補助、辦理營業執照與租約支援等資訊。

同時，市政府也宣傳即將上路的M提案（Proposition M）改革內容。該提案將提高小商業免稅額並簡化稅務申報期限，預計自2026年起減免約1000萬美元商業牌照費用，為小企業帶來實質紓困。

現場除設有多個服務攤位供業者諮詢，還有包括BMO銀行在內的金融機構介紹「零障礙創業計畫」（Zero Barriers to Business），幫助亞裔、拉丁裔、退伍軍人與LGBTQ+族群等多元背景的創業者獲得貸款與教育資源。

市議員殷嘉立指出，日落區雖幅員廣大，但商業資源常集中於特定幾條街道。他呼籲業者應跨區連結，共同打造更具凝聚力的商業生態系。

他說：「我們要團結日落區所有志同道合的業者，不只是侷限於Noriega或Irving街。大家的好點子不一定來自同一條街，但如果能夠彼此連結，就能一起讓這個社區更強大。」

殷嘉立也提到，近期啟用的新Sunset Dunes Park正吸引更多人潮進入社區，多家商戶已感受到人流增加帶來的效益。他期許這場博覽會能成為年度傳統，甚至定期舉行，讓更多業者加入，「成為改變的力量、成長的力量，也是這個社區的未來。」

參加者多表示此行收穫良多，不僅獲得政府補助與法規資訊，也認識了其他創業者與潛在合作夥伴。多位小企業主在受訪時表示：「能直接跟市府部門與其他業者面對面交流，真的幫助很大。希望這種活動可以經常舉辦。」

首屆日落區小商業博覽會不僅提供實用資源，更展現出社區業者互助扶持的強大潛力，為日落區未來的經濟與社區凝聚力注入一股嶄新動能。

首屆舊金山日落區小商業博覽會現場，鼓勵商戶互助共榮。（記者李怡╱攝影）
首屆舊金山日落區小商業博覽會現場，鼓勵商戶互助共榮。（記者李怡╱攝影）
首屆舊金山日落區小商業博覽會現場，鼓勵商戶互助共榮。（記者李怡／攝影）
首屆舊金山日落區小商業博覽會現場，鼓勵商戶互助共榮。（記者李怡／攝影）
首屆舊金山日落區小商業博覽會現場，鼓勵商戶互助共榮。（記者李怡／攝影）
首屆舊金山日落區小商業博覽會現場，鼓勵商戶互助共榮。（記者李怡／攝影）
首屆舊金山日落區小商業博覽會現場，鼓勵商戶互助共榮。（記者李怡／攝影）
首屆舊金山日落區小商業博覽會現場，鼓勵商戶互助共榮。（記者李怡／攝影）

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