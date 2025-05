灣區提供少數族裔獨特居家照護 支持老年人在地養老

為防止單語移民長者被送進不適合居住的養老院,灣區多個針對少數族裔的創新計畫提供獨特居家照護服務。「安樂居」提供長者護理計畫為其一。(取自On Lok PACE臉書)

為防止只會說一種語言的移民長者被送進不適合居住的養老院 ,灣區 多個針對少數族裔的創新計畫提供獨特居家照護服務。

灣區有許多僅能說一種語言的亞裔移民,隨著年齡增長,需要具備文化理解能力的照護。舊金山紀事報(San Francisco Chronicle)報導,舊金山非營利組織「安老自助處」(Self Help for the Elderly)執行總監鍾月娟(Anni Chung)表示,由於成本高與缺乏雙語工作人員,灣區面臨缺乏具有文化適應能力的老年護理機構。

然而,面對這些挑戰,一種獨特居家照護模式提供替代方案:支持老年人在地養老,而非進入養老院或長期照護機構。

「安樂居」(On Lok)提供長者護理計畫(Program of All Inclusive Care for the Elderly,簡稱PACE)為其一,這個非營利機構經營老年人全包護理計畫,費用由醫療補助與醫療保險承擔。服務項目包括可說粵語照護人員到家中協助、定期送餐到府、司機接送到專為阿茲海默症患者開設的日照中心參加社交活動。

根據加州 公共政策研究所今年1月報告預測分析,居家護理非常重要,時至2040年,灣區85歲以上老年人口將比2020年增加超過兩倍。其中,拉丁裔與亞裔老年人口將出現最高增長,部分原因是1980年代來自拉丁美洲與亞洲的大規模移民潮。2040年,加州65歲以上亞裔人口有88%將是外國出生、約81%在家不說英文。

過去十年,加州與舊金山輔助生活與老年照護床位數量普遍減少,老年人護理機構數量下降。提供單一語言老年人具有文化敏感的住房設施,候補名單通常很長。資金則是另一個難題。

安老自助處為阿茲海默症患者開設一家名為「念秋寄廬」(Autumn Glow)的輔助生活設施,有會說中文的工作人員,提供中餐、例如紅燒肉與人蔘雞湯,還定期舉辦麻將活動。

舊金山加大護理榮譽教授哈靈頓(Charlene Harrington)表示,沒人願意養老院,也不想讓人們去養老院,各界正在嘗試開發一個支持老年人在家中或更家庭環境生活的系統。

1980年代,加州政府、聯邦政府與安樂居開始嘗試一種新系統,由Medicare、MediCal向每人每月支付固定費用,包括需要養老院級別護理的個人所有初級、緊急與長期護理服務。目前,此模式已在全國推展,有33州與哥倫比亞特區組織採用,參與者達8萬3000人。

安樂居醫療總監呂以斌(Ben Lui)表示,期望支持老年人過想要的生活,大部分人會希望盡可能長時間保持獨立。