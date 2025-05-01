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灣區提供少數族裔獨特居家照護 支持老年人在地養老

編譯組╱綜合報導
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為防止單語移民長者被送進不適合居住的養老院，灣區多個針對少數族裔的創新計畫提供獨特居家照護服務。「安樂居」提供長者護理計畫為其一。(取自On Lok PACE臉書)
為防止單語移民長者被送進不適合居住的養老院，灣區多個針對少數族裔的創新計畫提供獨特居家照護服務。「安樂居」提供長者護理計畫為其一。(取自On Lok PACE臉書)

為防止只會說一種語言的移民長者被送進不適合居住的養老院灣區多個針對少數族裔的創新計畫提供獨特居家照護服務。

灣區有許多僅能說一種語言的亞裔移民，隨著年齡增長，需要具備文化理解能力的照護。舊金山紀事報(San Francisco Chronicle)報導，舊金山非營利組織「安老自助處」(Self Help for the Elderly)執行總監鍾月娟(Anni Chung)表示，由於成本高與缺乏雙語工作人員，灣區面臨缺乏具有文化適應能力的老年護理機構。

然而，面對這些挑戰，一種獨特居家照護模式提供替代方案：支持老年人在地養老，而非進入養老院或長期照護機構。

「安樂居」(On Lok)提供長者護理計畫(Program of All Inclusive Care for the Elderly，簡稱PACE)為其一，這個非營利機構經營老年人全包護理計畫，費用由醫療補助與醫療保險承擔。服務項目包括可說粵語照護人員到家中協助、定期送餐到府、司機接送到專為阿茲海默症患者開設的日照中心參加社交活動。

根據加州公共政策研究所今年1月報告預測分析，居家護理非常重要，時至2040年，灣區85歲以上老年人口將比2020年增加超過兩倍。其中，拉丁裔與亞裔老年人口將出現最高增長，部分原因是1980年代來自拉丁美洲與亞洲的大規模移民潮。2040年，加州65歲以上亞裔人口有88%將是外國出生、約81%在家不說英文。

過去十年，加州與舊金山輔助生活與老年照護床位數量普遍減少，老年人護理機構數量下降。提供單一語言老年人具有文化敏感的住房設施，候補名單通常很長。資金則是另一個難題。

安老自助處為阿茲海默症患者開設一家名為「念秋寄廬」(Autumn Glow)的輔助生活設施，有會說中文的工作人員，提供中餐、例如紅燒肉與人蔘雞湯，還定期舉辦麻將活動。

舊金山加大護理榮譽教授哈靈頓(Charlene Harrington)表示，沒人願意養老院，也不想讓人們去養老院，各界正在嘗試開發一個支持老年人在家中或更家庭環境生活的系統。

1980年代，加州政府、聯邦政府與安樂居開始嘗試一種新系統，由Medicare、MediCal向每人每月支付固定費用，包括需要養老院級別護理的個人所有初級、緊急與長期護理服務。目前，此模式已在全國推展，有33州與哥倫比亞特區組織採用，參與者達8萬3000人。

安樂居醫療總監呂以斌(Ben Lui)表示，期望支持老年人過想要的生活，大部分人會希望盡可能長時間保持獨立。

養老院 加州 灣區

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