我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普認了關稅有政治風險 共和黨期中選情危險也要續推

川普再轟「中國是全球頭號剝削者」：多數中國貨都不需要

舊金山4000棟高危建築 將進行抗震檢測

記者王子涵╱舊金山報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
據美國地質調查局（USGS）資料，未來30年，灣區發生規模6.7或以上地震的機率高達72%。（舊金山災難應變規畫辦公室）
據美國地質調查局（USGS）資料，未來30年，灣區發生規模6.7或以上地震的機率高達72%。（舊金山災難應變規畫辦公室）

舊金山市議會4月30日一致通過一項新的抗震安全計畫，要求市內約4000棟老舊混凝土建築的業主，進行專業結構風險評估，以檢測潛在的地震風險。

該計畫雖未強制要求業主對高危建築物進行補強工程，但所有被列為「潛在高風險」的建築業主，必須自費聘請工程師對建物進行抗震結構審查，確認其耐震性能。

舊金山在過去數十年已完成多輪建築物抗震補強，包括2021年結束的「軟層建築補強計畫」，強化了數千棟木製建築的一層結構。但市府指出，這些措施尚未涵蓋1995年前建造的混凝土建築，這類建物多數缺乏鋼筋支撐，對地震衝擊的抵抗力不足。

市府官員坦言，混凝土建築補強工程往往昂貴且耗時久，若為住宅用途，更可能導致住戶需長期遷離，使業主望而卻步。

舊金山抗震評估高級專家瑪修斯（Laurel Mathews）在簡報中，提及2011年紐西蘭基督城的大地震，當時一棟1960年代興建、未符合現代建築標準的Pyne Gould公司大樓倒塌，導致18人死亡。

「不是每一棟混凝土建築都會如此脆弱。」瑪修斯說，「但這起悲劇顯示，我們需要極力避免最壞的情況。」

目前市府根據公開資料已編製出一份約3700棟疑似高風險建築的名單，涵蓋辦公大樓、大型住宅、倉庫、零售店與超市，主要集中於市中心與SoMa區。但市府承認，這份清單可能不完全準確，因此要求進行進一步的現場結構篩查。

據最新通過的抗震安全計畫，被列入名單的建築業主須聘請結構工程師完成初步檢查，包括確認建築類型、補強紀錄與建造年份。

該計畫由前市長布里德（London Breed）於去年發出行政令推動，預計將於今年11月正式啟動，並給予業主18個月完成檢查。根據市府估算，每棟建築的審查費用將介於300至3200元之間。

若建築業主依據標準完成補強，未來20年內若市府推行強制性補強政策，該建築可獲豁免。

據美國地質調查局（USGS）資料，未來30年，灣區發生規模6.7或以上地震的機率高達72%。

地震 舊金山 灣區

上一則

Wallethub評比 灣區通膨嚴重程度排名全美第二

下一則

優勝美地 國殤日周末起起恢復日間預約

延伸閱讀

拜川普關稅之賜 灣區這些人氣商品的價格很快就會上漲 包括珍奶

拜川普關稅之賜 灣區這些人氣商品的價格很快就會上漲 包括珍奶
舊金山辦公樓價值恐10年後才恢復 物業稅申訴數量再創新高

舊金山辦公樓價值恐10年後才恢復 物業稅申訴數量再創新高
舊金山市議會 列世界日報為華埠合作夥伴

舊金山市議會 列世界日報為華埠合作夥伴
AI熱潮興起 灣區科技人才外流減緩 紐約是唯一例外

AI熱潮興起 灣區科技人才外流減緩 紐約是唯一例外
舊金山聯合多城 控川普非法重組聯邦機構

舊金山聯合多城 控川普非法重組聯邦機構

熱門新聞

Costco上架日式千層蛋糕。（記者龔玥/攝影）

Costco上架新品日式千層蛋糕 高郵鹹鴨蛋受歡迎

2025-04-26 21:28
Costco上架日式千層蛋糕。（記者龔玥╱攝影）

Costco日式千層、高郵鹹鴨蛋 吸引亞裔

2025-04-28 02:00
Cybertruck大打折扣 促銷清庫存。(路透)

Cybertruck大打折扣 促銷清庫存

2025-04-28 14:42
矽谷華裔女創業家郭如意(Lucy Guo）奪下全球最年輕女億萬富豪寶座。（取自Lucy Guo社交媒體）

矽谷華裔女創業家郭如意 奪下全球最年輕女億萬富豪寶座

2025-04-22 19:59
UCSF兒童醫院一名被發現昏迷的醫師被指控偷藥，記錄顯示一連串的涉嫌偷竊行為。（取自Google Maps）

UCSF醫院麻醉師曝偷藥昏迷 距離操刀2歲童手術僅兩小時

2025-04-26 17:25
谷歌聯合創始人布林（右）去年在 All-In Summit 接受訪談的畫面。 (YouTube視頻截圖)

谷歌發最後通牒 不回辦公室上班就解雇

2025-04-25 16:33

超人氣

更多 >
探望生病父親返美被捕 女子持綠卡加州生活30多年

探望生病父親返美被捕 女子持綠卡加州生活30多年
過敏嚴重的季節 醫生：3方法緩解症狀

過敏嚴重的季節 醫生：3方法緩解症狀
關稅戰讓中國貨來不了 進口餐盒華商「撐不住了」

關稅戰讓中國貨來不了 進口餐盒華商「撐不住了」
加拿大人不去美國改去哪？36%取消行程 這國成最大贏家

加拿大人不去美國改去哪？36%取消行程 這國成最大贏家
川普再轟「中國是全球頭號剝削者」：多數中國貨都不需要

川普再轟「中國是全球頭號剝削者」：多數中國貨都不需要