舊金山4000棟高危建築 將進行抗震檢測

據美國地質調查局（USGS）資料，未來30年，灣區發生規模6.7或以上地震的機率高達72%。（舊金山災難應變規畫辦公室）

舊金山 市議會4月30日一致通過一項新的抗震安全計畫，要求市內約4000棟老舊混凝土建築的業主，進行專業結構風險評估，以檢測潛在的地震 風險。

該計畫雖未強制要求業主對高危建築物進行補強工程，但所有被列為「潛在高風險」的建築業主，必須自費聘請工程師對建物進行抗震結構審查，確認其耐震性能。

舊金山在過去數十年已完成多輪建築物抗震補強，包括2021年結束的「軟層建築補強計畫」，強化了數千棟木製建築的一層結構。但市府指出，這些措施尚未涵蓋1995年前建造的混凝土建築，這類建物多數缺乏鋼筋支撐，對地震衝擊的抵抗力不足。

市府官員坦言，混凝土建築補強工程往往昂貴且耗時久，若為住宅用途，更可能導致住戶需長期遷離，使業主望而卻步。

舊金山抗震評估高級專家瑪修斯（Laurel Mathews）在簡報中，提及2011年紐西蘭基督城的大地震，當時一棟1960年代興建、未符合現代建築標準的Pyne Gould公司大樓倒塌，導致18人死亡。

「不是每一棟混凝土建築都會如此脆弱。」瑪修斯說，「但這起悲劇顯示，我們需要極力避免最壞的情況。」

目前市府根據公開資料已編製出一份約3700棟疑似高風險建築的名單，涵蓋辦公大樓、大型住宅、倉庫、零售店與超市，主要集中於市中心與SoMa區。但市府承認，這份清單可能不完全準確，因此要求進行進一步的現場結構篩查。

據最新通過的抗震安全計畫，被列入名單的建築業主須聘請結構工程師完成初步檢查，包括確認建築類型、補強紀錄與建造年份。

該計畫由前市長布里德（London Breed）於去年發出行政令推動，預計將於今年11月正式啟動，並給予業主18個月完成檢查。根據市府估算，每棟建築的審查費用將介於300至3200元之間。

若建築業主依據標準完成補強，未來20年內若市府推行強制性補強政策，該建築可獲豁免。

據美國地質調查局（USGS）資料，未來30年，灣區 發生規模6.7或以上地震的機率高達72%。