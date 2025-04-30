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Google推Gemini學生優惠 edu郵箱免費用AI

記者龔玥╱聖荷西報導
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谷歌的edu郵箱用戶免費用AI。(取自谷歌官網)
谷歌的edu郵箱用戶免費用AI。(取自谷歌官網)

隨著考試季即將來臨，Google宣布為美國學生推出前所未有的AI工具免費使用計畫：只要擁有「.edu」結尾的學生郵箱，即可免費獲得Google One AI Premium服務，包含其最先進的人工智慧模型Gemini 2.5 Pro和創意生成工具Veo 2，有效期至2026年春季。該計畫不僅協助學生備戰本學期的期末考，還將陪伴使用者度過整個2025至2026學年，完全免費。學生可立即透過Google官網註冊並啟用服務。

這項計畫提供的Gemini Advanced服務內容豐富，包括深度研究、自由對話、寫作輔助、圖像與影片生成等功能，全面涵蓋學術學習與創意發展需求。Gemini Deep Research能深入解析複雜主題，撰寫清晰報告，並將其轉換為類似播客的音頻內容，方便學生在通勤或休息時間持續吸收知識。Gemini Live則提供類似語音助理的即時對話功能，幫助學生組織想法、討論概念與進行語言練習。Canvas則是一款強大的寫作助手，適合用於撰寫報告、論文與故事創作。

此外，Google的NotebookLM Plus也納入本次學生優惠，這是一款專為學習設計的AI思考伴侶。學生只需上傳課程大綱或研究資料，系統即會生成音頻概述、視覺化思維導圖與學習指南。NotebookLM中的「發現資源」功能亦可主動推薦新教材，提升學習效率與理解力。學生還可在Google Docs、Sheets與Slides中使用嵌入的Gemini工具，協助撰寫文稿、分析數據、快速設計簡報內容與圖像，進一步簡化學業任務流程。

創意方面，本計畫也開放使用Gemini旗下的Veo 2工具，學生可藉由輸入文字描述，即時生成8秒鐘的高品質影片，展現AI視覺創作的潛力。

最實用的一點是，每位註冊的學生還能獲得2TB雲端儲存空間，足以容納大量高解析圖像、影片、報告與作業資料，讓學生無後顧之憂地儲存學業成果與個人創作。Google此次釋出的資源與支援，被外界視為推動AI教育普及的重要一步，也彰顯其以AI賦能學習與創作的長期策略。不少在美留學生表示很實用，「太及時了，每次考試季都很痛苦，這次可以輕鬆一點。」

即日起至2025年6月30日，凡在美國擁有「.edu」結尾的有效學生郵箱皆可申請。成功啟用後，所有AI功能與儲存空間將免費開放至2026年6月，完整涵蓋兩個學年。

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