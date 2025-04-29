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金山警員涉隱瞞家人施暴 遲啟攝影機提交不實報告

記者李怡╱舊金山報導
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舊金山警員涉嫌包庇家人施暴。調查認定違規行為成立。示意圖。（記者李怡╱攝影）
舊金山警員涉嫌包庇家人施暴。調查認定違規行為成立。示意圖。（記者李怡╱攝影）

一名舊金山警員在執勤期間，因涉及掩飾家人施暴、延遲啟動隨身攝影機並提交不實報告，遭市警察問責局（DPA）調查後裁定違反多項部門規定。事件再度引發對執法透明度與公正性的質疑。

事件發生於2024年6月初。根據市警察問責局與「KRON4」電視台報導，當時這名未具名的警員穿著制服，佩戴隨身攝影機，在街頭與一名市民發生激烈口角。現場除該警員外，還有其兒子、兄弟與一名友人陪同，三人皆非執法人員，卻出現在警員執勤現場，至今原因不明。

根據受害者隨後提交的申訴，雙方本無案件糾紛，但短暫交談後情緒急遽升高。警員被指在言語上挑釁對方，甚至建議安排一場「黑幫對警察」的格鬥。在受害者以粗口回應後，警員還高聲鼓動激化現場氣氛。

受害者當場多次要求警員開啟隨身攝影機，但對方遲遲未啟動，直至事發12分鐘後才開始錄影。根據受害者提交的影片，期間警員明知雙方處於對峙狀態，卻刻意延誤錄影，違反了警局要求即時啟動錄影設備的規定。

爭執升級後，警員的兒子突然衝向受害者，打掉其手機並揮拳擊中臉部，造成嘴唇腫脹受傷。現場的警員兄弟與友人也目睹了整個過程。

當該警員事後撰寫官方報告時，卻未提及施暴行為，也未揭露在場「社區人士」其實是自己的親屬。整起暴力事件在報告中被刻意淡化甚至隱匿。

市警察問責局調查後確認，有「優勢證據」支持受害者指控。調查認定，該警員存在多項違規行為，包括未即時啟動隨身攝影機紀錄事發過程：提交不實報告，隱瞞家人身份及施暴事實：在現場未妥善控制局勢，失職失責。報告形容此案「案情嚴重」，嚴重損害警局形象及公眾信任。

截至2025年2月底，DPA已結束此案調查，但另有一項未公開詳情的相關投訴，仍由舊金山警局內部事務部門（Internal Affairs）持續審理。出於隱私考量，涉案警員與受害者姓名並未對外公開。

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