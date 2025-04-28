2大工會力爭 金山市府員工重返辦公室 延後至8月生效

舊金山市府員工重返辦公室計畫延後。（記者李怡╱攝影）

舊金山 市長羅偉 （Daniel Lurie）要求市府員工增加回辦公室天數的命令，原定4月28日生效，但在兩大工會與市府達成協議後，將延後至8月18日實施，並為員工爭取到更多彈性空間。

代表約2.4萬名市府員工的國際專業與技術工程師聯盟地方分會（IFPTE Local 21）及服務業員工國際聯盟地方分會（SEIU Local 1021），於四月中對會員發出通知，說明新協議內容。受影響的員工涵蓋工程、醫療保健及行政文書等多個領域。

羅偉今年2月宣布，要求市府員工每周至少四天到辦公室上班，藉此提升市政服務效率，並推動舊金山經濟復甦，特別是加速市中心的活力重建。他指出，目前超過三分之一的市府員工每周到辦公室工作天數少於四天，遠低於正常水準。市府同時允許員工因家庭因素申請特殊工作安排。

雙方新協議代表，員工在未來幾個月內仍可享有較高的遠端工作彈性。工會方面表示，將持續與市府協商，以確保工作場所政策既能符合市政需求，也能兼顧員工的家庭與生活平衡。

羅偉上任以來，重振市中心、提高市府效率被視為其施政重點之一。此次延後，也反映了疫情 後市政部門以及私營公司在辦公模式轉型上的持續拉鋸。