2大工會力爭 金山市府員工重返辦公室 延後至8月生效
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舊金山市長羅偉（Daniel Lurie）要求市府員工增加回辦公室天數的命令，原定4月28日生效，但在兩大工會與市府達成協議後，將延後至8月18日實施，並為員工爭取到更多彈性空間。
代表約2.4萬名市府員工的國際專業與技術工程師聯盟地方分會（IFPTE Local 21）及服務業員工國際聯盟地方分會（SEIU Local 1021），於四月中對會員發出通知，說明新協議內容。受影響的員工涵蓋工程、醫療保健及行政文書等多個領域。
羅偉今年2月宣布，要求市府員工每周至少四天到辦公室上班，藉此提升市政服務效率，並推動舊金山經濟復甦，特別是加速市中心的活力重建。他指出，目前超過三分之一的市府員工每周到辦公室工作天數少於四天，遠低於正常水準。市府同時允許員工因家庭因素申請特殊工作安排。
雙方新協議代表，員工在未來幾個月內仍可享有較高的遠端工作彈性。工會方面表示，將持續與市府協商，以確保工作場所政策既能符合市政需求，也能兼顧員工的家庭與生活平衡。
羅偉上任以來，重振市中心、提高市府效率被視為其施政重點之一。此次延後，也反映了疫情後市政部門以及私營公司在辦公模式轉型上的持續拉鋸。
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