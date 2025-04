「歡迎到黑奴莊園」特斯拉佛利蒙工廠爆歧視非裔 庭外和解

特斯拉佛利蒙工廠一景。 (谷歌地圖)

特斯拉 一名非裔女員工被說:歡迎來到奴隸之家。她怒告公司及主管種族歧視 ,特斯拉日前將訴訟庭外和解

舊金山 紀事報報導,法庭紀錄顯示,特斯拉已就一名黑人女員工提起的種族歧視訴訟達成和解,該員工指控公司主管在佛利蒙的電動車製造工廠發表種族主義言論,她並且受到不公平待遇。

原告瑞娜皮爾斯 (Raina Pierce) 在電動車生產線上工作,負責安裝車門拉閂(latches)。在她的訴訟中,她聲稱一名經理經常用「歡迎來到黑奴莊園」(Welcome to the plantation)或「歡迎來到奴隸之家」(Welcome to the slave house)這樣的話來迎接工人入廠工作。

該和解協議是透過調解達成的,並於24日在舊金山聯邦法院的文件中披露。協議條款沒有公開,雙方律師均拒絕置評。皮爾斯的訴訟稱,她在特斯拉工作期間普遍受到種族歧視和性騷擾–據報道,工廠各處,包括洗手間,都出現了種族歧視的文字或圖案。她還聲稱,白人同事可以不受懲罰地做出的一些行為,她如果照做就會被辱罵和處罰。

據報道,皮爾斯的一名特斯拉同事建議皮爾斯將這個問題反映給人力資源部門,最終她向法院提出訴訟。此案是特斯拉面臨的歧視和騷擾案件清單中的最新一起,尤其是在其佛利蒙工廠。

2024 年,該公司與黑人前電梯操作員迪亞茲 (Owen Diaz) 達成了一項極受矚目的和解案。迪亞茲最初因種族歧視而獲得令人瞠目結舌的 1.37 億美元陪審團賠償,但在重審後接受了減至 320 萬美元的和解金。

代表特斯拉數千名現任和前任黑人員工的集體訴訟以及加州公平就業和住房部提起的民權訴訟仍在審理中。特斯拉否認在這些正在進行的案件中存在不當行為,但未對皮爾斯的和解發表評論。