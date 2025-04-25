護鯨 加州提早結束舊金山地區鄧金斯蟹商業捕撈

加州將提前關閉灣區鄧金斯蟹捕撈以保護鯨魚。（電視新聞截圖）

據舊金山 紀事報（San Francisco Chronicle）報導，加州 將於5月1日關閉舊金山地區的鄧金斯蟹（Dungeness crab）商業捕撈活動，以保護鯨魚。此前又有人在蒙特瑞（Monterey Bay）發現座頭鯨（humpback whales）被螃蟹漁具纏住。

本周一（21日），加州漁獵廳（California Department of Fish and Wildlife）宣布關閉從聖馬刁縣（San Mateo County）到蒙多西諾縣（Mendocino County）邊界的最後一個開放的鄧金斯蟹捕撈區，因為在該地區觀察到了數十頭座頭鯨。

從技術上講，捕撈季節可以持續到6月。但近年來為了保護瀕臨滅絕的鯨魚，捕撈季節已被縮短。

自4月15日起，聖馬刁縣Pigeon Point以南的鄧金斯蟹捕撈已被關閉，部分原因是最近在蒙特瑞灣，一頭座頭鯨被加州鄧金斯蟹漁具捕獲。

「國家海洋暨大氣總署」（National Oceanic and Atmospheric Administration）的一個小組很快就解救了這條鯨魚，但隨後觀察員又在4月14日發現了另一條被同類漁具捕獲的鯨魚。

據Oceana組織的發言人布萊考Ashley Blackow稱，這條鯨魚尚未獲救。該非營利性保護組織建議永久縮短捕撈季節，以保護鯨魚。