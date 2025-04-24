營業28年 Saks Fifth Avenue百貨金山店5/10永久關門

舊金山聯合廣場的老牌百貨商店Saks Fifth Avenue將永久關閉。（取自Google Maps）

據媒體SFGATE報導，一如多米諾骨牌效應，舊金山 聯合廣場（Union Square）又一零售商即將倒塌。

Saks Fifth Avenue百貨公司的一位發言人23日在一份電子郵件聲明中告訴SFGATE，自1997年以來一直在Post街和Powell街交匯處經營的Saks Fifth Avenue百貨公司舊金山店，將於5月10日永久關閉。這一消息是在該店轉為預約購物（appointment-only shopping）並裁員近一年後發布的，裁員人數不詳。

發言人在一封電子郵件中告訴SFGATE：「雖然我們通過預約購物的形式看到了有意義的參與和成功，但作為整合過程的一部分，我們還是做出了這一決定，因為我們專注於長期發展。」

發言人指出：「沒有更廣泛的計畫與Neiman Marcus 合併。」後者也在母公司Saks Global旗下運營，在Stockton街仍有一家門店。

目前還不清楚還有多少員工將受到關閉的影響，但發言人表示，包括一些式樣顧問（style advisors）在內的員工將有機會轉到Neiman Marcus的門店或接受離職補償。Saks舊金山店的總經理Anna Chung也已經接受了Neiman Marcus的新職位。

這標誌著Saks Fifth Avenue在加州 僅存的幾家分店之一的時代終結，其他分店分別位於比佛利山（Beverly Hills）、科斯塔梅薩（Costa Mesa）和棕櫚沙漠（Palm Desert）。顧客將被轉到巴洛阿圖（Palo Alto）的Neiman Marcus和Fifth Avenue Club，並被鼓勵在網上購物。

不過，一大批新店將重振這個陷入困境的購物區，其中包括備受期待的任天堂（Nintendo）專賣店（預計下月開業）和另一家Ross店。全球時尚品牌Zara也計畫於2026年在Post街開設一家四層樓高的旗艦店，與今年早些時候在聯合廣場開業的Shoe Palace和B. Patisserie麵包店為鄰。